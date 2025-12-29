Los autobuses de la EMT en Madrid terminarán su servicio de Nochevieja entre las 21:30 y 21:45 horas

En Nochevieja, los autobuses de la EMT Madrid terminarán su servicio habitual entre las 21:30 y las 21:45 horas, dependiendo de la línea y su cabecera, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. Esta medida afecta a las rutas regulares, con excepción de las líneas especiales y los servicios a cementerios.

El servicio nocturno de la EMT comenzará a partir de las 22:30 horas con las líneas N1 a N26, que operarán hasta las 7:00 horas del 1 de enero. Las líneas N28 y N31 iniciarán su servicio desde Moncloa a las 22:50 horas, con su último recorrido también a las 7:00 horas desde la misma cabecera.

Además, las líneas circulares nocturnas (NC1-NC2) ofrecerán servicio desde las 22:30 horas hasta la medianoche, con una frecuencia de 35 minutos, y de la medianoche a las 7:00 horas con intervalos de 20 a 35 minutos.

Detalles sobre la línea Exprés Aeropuerto y otros servicios

La línea Exprés Aeropuerto realizará su último viaje diurno el 31 de diciembre a las 21:30 horas desde la T4 y a las 21:45 horas desde Atocha. El servicio nocturno comenzará a las 22:30 horas desde ambas cabeceras y finalizará a las 7:00 horas, con una frecuencia de paso de entre 35 y 45 minutos. El servicio diurno de la Exprés Aeropuerto se reanudará el 1 de enero a las 7:40 horas desde ambas cabeceras.

Ajustes en las líneas SE y el intercambiador de Plaza Elíptica

Respecto a los servicios especiales debido a las obras en la A-5, las líneas SE 866 (Batán-Lucero) y SE 898 (Plaza Elíptica-Cuatro Vientos) finalizarán a las 21:45 horas el 31 de diciembre y se reanudarán a las 7:40 horas del 1 de enero.

Por último, el intercambiador de Plaza Elíptica tendrá un cierre anticipado el 31 de diciembre, aunque este no afectará a las últimas salidas. El 1 de enero, el intercambiador abrirá a las 8:00 horas, y las salidas de la línea 155 programadas antes de esa hora se efectuarán desde la parada de la Vía Lusitana, junto al intercambiador.

Este ajuste en los horarios del transporte público busca facilitar la movilidad de los ciudadanos en una noche tan especial, garantizando también la seguridad en los desplazamientos en Madrid durante las celebraciones de Nochevieja.