Alcorcón lucha contra la desinformación con un programa formativo para estudiantes de secundaria

El Ayuntamiento de Alcorcón ha puesto en marcha un innovador programa educativo en sus institutos con el objetivo de combatir la desinformación entre los estudiantes y fomentar la difusión de información veraz dirigida al público joven. El programa, titulado Desde la desinformación hasta la inteligencia artificial. Propuestas y alternativas, se lleva a cabo bajo la supervisión de la Concejalía de Juventud, Diversidad, Innovación Tecnológica y Deporte y está dirigido a los alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Combatir los bulos y enseñar a detectar noticias falsas

La iniciativa busca dotar a los jóvenes de herramientas para identificar noticias falsas, manipuladas o sesgadas, a la vez que les enseña a distinguir entre información veraz y desinformación en las redes sociales y en Internet. Carmen Martín, concejala de Juventud, destacó que la actual Sociedad de la Información, basada en el uso masivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ha generado una transformación profunda en los hábitos y la forma de consumir información. “Es fundamental que los jóvenes reciban formación sobre cómo gestionar y consumir contenido de manera responsable en este entorno digital tan complejo”, subrayó la edil.

Fases del programa: formación y Hackathon juvenil

El programa se estructurará en dos fases:

Fase de formación: Los estudiantes recibirán dos sesiones de formación de 50 minutos cada una, dentro del horario lectivo, centradas en los peligros de la desinformación y los riesgos asociados a la Inteligencia Artificial (IA). También aprenderán técnicas para detectar bulos y noticias manipuladas y conocerán cómo se difunde la información en las redes sociales. Hackathon Comunicándonos: En la segunda fase, los estudiantes participarán en un Hackathon que se celebrará en el Centro Joven de Alcorcón en marzo y abril de 2026. Esta experiencia colaborativa permitirá a los alumnos reflexionar y trabajar en equipo para desarrollar las mejores estrategias de comunicación dirigidas a su generación. Cada instituto enviará un equipo de 4 a 6 estudiantes, quienes competirán para presentar propuestas innovadoras que mejoren la comunicación entre los jóvenes y el Ayuntamiento.

Premios y reconocimiento a la creatividad juvenil

El Hackathon Comunicándonos concluirá con una ceremonia de entrega de premios en la que se reconocerán las mejores estrategias de comunicación, otorgando un Premio a la Mejor Estrategia, una Mención Especial a la Propuesta Más Creativa e Innovadora y una Mención Especial a la Mejor Exposición. El objetivo de esta fase es promover soluciones efectivas para que la información de interés juvenil llegue de manera adecuada a los jóvenes de Alcorcón, favoreciendo su participación activa.

Además, el programa busca incentivar a los adolescentes a proponer vías de comunicación directas con el Ayuntamiento, permitiendo que sus voces sean escuchadas y consideradas en el desarrollo de programas y proyectos enfocados a este sector de la población.

Impulso a la participación juvenil

El proyecto refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Alcorcón con la participación activa de los jóvenes en la vida política y social de la ciudad. Mediante la creación de un espacio en el que los estudiantes puedan expresar sus inquietudes y proponer soluciones, el municipio refuerza la importancia de involucrar a la juventud en los procesos de toma de decisiones y fomentar su conciencia crítica en torno a los medios de comunicación y la tecnología.

Con esta iniciativa, Alcorcón se posiciona como un referente en la formación de los jóvenes frente a los retos de la desinformación, promoviendo una educación más responsable y consciente en la era digital.