Es noticia
EDUCACIÓN

Alcorcón lucha contra la desinformación con un programa formativo para estudiantes de secundaria

A través del Hackathon Comunicándonos, el programa promueve la participación de los estudiantes en la creación de estrategias de comunicación que mejoren el vínculo entre los jóvenes y la administración local

Aula de un instituto, el primer día de este curso.

Aula de un instituto, el primer día de este curso. / Jordi Otix

Paula Correa

El Ayuntamiento de Alcorcón ha puesto en marcha un innovador programa educativo en sus institutos con el objetivo de combatir la desinformación entre los estudiantes y fomentar la difusión de información veraz dirigida al público joven. El programa, titulado Desde la desinformación hasta la inteligencia artificial. Propuestas y alternativas, se lleva a cabo bajo la supervisión de la Concejalía de Juventud, Diversidad, Innovación Tecnológica y Deporte y está dirigido a los alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Combatir los bulos y enseñar a detectar noticias falsas

La iniciativa busca dotar a los jóvenes de herramientas para identificar noticias falsas, manipuladas o sesgadas, a la vez que les enseña a distinguir entre información veraz y desinformación en las redes sociales y en Internet. Carmen Martín, concejala de Juventud, destacó que la actual Sociedad de la Información, basada en el uso masivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ha generado una transformación profunda en los hábitos y la forma de consumir información. “Es fundamental que los jóvenes reciban formación sobre cómo gestionar y consumir contenido de manera responsable en este entorno digital tan complejo”, subrayó la edil.

Fases del programa: formación y Hackathon juvenil

El programa se estructurará en dos fases:

  1. Fase de formación: Los estudiantes recibirán dos sesiones de formación de 50 minutos cada una, dentro del horario lectivo, centradas en los peligros de la desinformación y los riesgos asociados a la Inteligencia Artificial (IA). También aprenderán técnicas para detectar bulos y noticias manipuladas y conocerán cómo se difunde la información en las redes sociales.
  2. Hackathon Comunicándonos: En la segunda fase, los estudiantes participarán en un Hackathon que se celebrará en el Centro Joven de Alcorcón en marzo y abril de 2026. Esta experiencia colaborativa permitirá a los alumnos reflexionar y trabajar en equipo para desarrollar las mejores estrategias de comunicación dirigidas a su generación. Cada instituto enviará un equipo de 4 a 6 estudiantes, quienes competirán para presentar propuestas innovadoras que mejoren la comunicación entre los jóvenes y el Ayuntamiento.

Premios y reconocimiento a la creatividad juvenil

El Hackathon Comunicándonos concluirá con una ceremonia de entrega de premios en la que se reconocerán las mejores estrategias de comunicación, otorgando un Premio a la Mejor Estrategia, una Mención Especial a la Propuesta Más Creativa e Innovadora y una Mención Especial a la Mejor Exposición. El objetivo de esta fase es promover soluciones efectivas para que la información de interés juvenil llegue de manera adecuada a los jóvenes de Alcorcón, favoreciendo su participación activa.

Además, el programa busca incentivar a los adolescentes a proponer vías de comunicación directas con el Ayuntamiento, permitiendo que sus voces sean escuchadas y consideradas en el desarrollo de programas y proyectos enfocados a este sector de la población.

Impulso a la participación juvenil

El proyecto refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Alcorcón con la participación activa de los jóvenes en la vida política y social de la ciudad. Mediante la creación de un espacio en el que los estudiantes puedan expresar sus inquietudes y proponer soluciones, el municipio refuerza la importancia de involucrar a la juventud en los procesos de toma de decisiones y fomentar su conciencia crítica en torno a los medios de comunicación y la tecnología.

Con esta iniciativa, Alcorcón se posiciona como un referente en la formación de los jóvenes frente a los retos de la desinformación, promoviendo una educación más responsable y consciente en la era digital.

