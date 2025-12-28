NIEVE EN MADRID
La sierra vuelve a cerrar sus accesos este domingo ante la masiva afluencia de visitantes
El último tramo de las carreteras M-601 y M-604 queda restringido desde primera hora de la mañana debido a las condiciones meteorológicas desfavorables
Las autoridades han procedido al cierre de los accesos una vez completados los aparcamientos de montaña, por segundo día consecutivo, en la sierra madrileña.
Este domingo, 28 de diciembre de 2025, marcado por “condiciones meteorológicas desfavorables”, el corte del último tramo de la carretera M-601 se ha efectuado a las 10.10 horas, mientras que en la M-604 se ha aplicado a las 10.30 horas.
La restricción afecta a los tramos finales de ambas vías y tiene como objetivo evitar que los vehículos sin posibilidad de estacionamiento colapsen la circulación. Asimismo, se pretende garantizar la fluidez en las zonas reservadas para el acceso de los servicios de emergencia, especialmente ambulancias, en unos días en los que se están registrando numerosos accidentes relacionados con la nieve.
