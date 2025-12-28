Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Roscón de ReyesReal MadridEstación de ToledoIsabel Díaz AyusoClub RenoSan Silvestre VallecanaJuana CanalLa Dulce Neus
instagramlinkedin

NIEVE EN MADRID

La sierra vuelve a cerrar sus accesos este domingo ante la masiva afluencia de visitantes

El último tramo de las carreteras M-601 y M-604 queda restringido desde primera hora de la mañana debido a las condiciones meteorológicas desfavorables

La Guardia Civil ha cortado la M-601 a la altura del km 12.

La Guardia Civil ha cortado la M-601 a la altura del km 12. / Comunidad de Madrid

Gloria Barrios

Madrid

Las autoridades han procedido al cierre de los accesos una vez completados los aparcamientos de montaña, por segundo día consecutivo, en la sierra madrileña.

Este domingo, 28 de diciembre de 2025, marcado por “condiciones meteorológicas desfavorables”, el corte del último tramo de la carretera M-601 se ha efectuado a las 10.10 horas, mientras que en la M-604 se ha aplicado a las 10.30 horas.

La restricción afecta a los tramos finales de ambas vías y tiene como objetivo evitar que los vehículos sin posibilidad de estacionamiento colapsen la circulación. Asimismo, se pretende garantizar la fluidez en las zonas reservadas para el acceso de los servicios de emergencia, especialmente ambulancias, en unos días en los que se están registrando numerosos accidentes relacionados con la nieve.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL