SUCESOS
Seis heridos, dos graves, tras un choque frontal con un vehículo que circulaba en sentido contrario en Alcorcón
Los seis heridos han sido atendidos por efectivos sanitarios del SUMMA 112 y posteriormente trasladados a varios hospitales de la Comunidad de Madrid
EP
Seis personas han resultado heridas después de que un turismo haya colisionado contra otro que circulaba en sentido contrario en la carretera M-506 a la altura del término municipal de Alcorcón, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
En uno de los vehículos viajaban cuatro ocupantes, mientras que el otro dos, estos últimos han tenido que ser rescatados por efectivos de Bomberos de Alcorcón al resultar atrapados tras el accidente.
Los seis heridos han sido atendidos por efectivos sanitarios del SUMMA 112 y posteriormente trasladados a varios hospitales de la Comunidad de Madrid, dos de ellos en estado grave y los otros cuatro potencialmente graves.
Efectivos de Guardia Civil investigan lo sucedido.
