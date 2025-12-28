Las primeras puertas para automatizar la Línea 6 de Metro llegarán en avión desde China a finales de enero

La estación de Legazpi (Línea 6 de Metro de Madrid) será la primera en incorporar puertas automáticas de andén (PSD) dentro del despliegue previsto en 6,4 kilómetros de la 'Circular', un sistema considerado imprescindible para la automatización de la línea. Según han explicado a Europa Press fuentes de Metro, la primera unidad llegará desde China en avión para adelantar los trabajos de testeo.

El contrato para el suministro e instalación de estas mamparas lo ejecuta una UTE formada por Faiveley Transport Iberica, Comsa y Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales. El importe asciende a 104,12 millones de euros, que se elevan a 187 millones al incluir los costes de señalización. La duración prevista es de cinco años, ya que incorpora dos años de mantenimiento una vez finalice el montaje de todo el sistema.

Montaje progresivo en 28 estaciones y pruebas por fases en Legazpi

Faiveley Transport Iberica —con sede en Francia y especializada en el sector del transporte ferroviario— se encarga de la fabricación de las puertas, que se colocarán de forma progresiva en las 28 estaciones de la Línea 6. Aunque el grueso del material llegará a España por vía marítima, las primeras unidades se enviarán por avión para acelerar las pruebas y, a partir de ese primer montaje, ajustar la programación.

La primera instalación se realizará en el andén 1 de Legazpi, una vez concluida la primera fase de la reforma integral de la 'Circular', que ha implicado más de 200 días de corte de circulación. Aproximadamente mes y medio después, está previsto un segundo proceso de montaje, previsiblemente en el andén 2 de la misma estación, para introducir ajustes y realizar comprobaciones.

Para la logística, la empresa instaladora cuenta con un centro fuera de Madrid desde el que enviará material a un depósito de Metro que funcionará como almacén. Desde allí, trenes transportarán por la noche los elementos hasta la estación de destino.

Refuerzo de andenes, nuevas medidas de seguridad y pantallas LED

Antes de iniciar el montaje se ha ejecutado una fase previa de refuerzo del borde de los andenes para soportar el peso de las puertas automáticas. En total, se han colocado 3.990 pilares de refuerzo y 7.700 metros de pisaderas provisionales.

Las PSD separarán el espacio de espera de la zona de circulación de trenes para mejorar la seguridad y permitir una mayor velocidad de entrada a estación. Serán transparentes, incorporarán componentes antivandálicos, elementos contra atrapamientos y barras de seguridad. Además, integrarán pantallas LED superiores con información para el viajero. Con el inicio de la instalación, también se colocarán cámaras y se ajustarán espejos para reforzar la visibilidad, junto a una campaña institucional informativa.

El proyecto prevé desplegar estos sistemas en 70 andenes durante 2026. Las puertas quedarán abiertas y bloqueadas hasta que concluya el proceso de automatización. En total, se instalarán más de 1.600 puertas (24 por andén), con cierre hermético y apertura únicamente cuando el tren esté detenido.

Cambios de horario desde el 7 de enero y autobuses gratuitos nocturnos

Para ejecutar los trabajos sin afectar al servicio en el grueso del día, las puertas se instalarán por la noche. Aun así, desde el 7 de enero el servicio de la Línea 6 finalizará a las 23:00 horas de domingo a jueves. Los viernes y sábados se mantiene el horario habitual por ser los tramos de mayor demanda.

En esa franja nocturna, Metro garantizará la movilidad con autobuses gratuitos que cubrirán el recorrido en superficie entre las 23:00 y la 01:30 horas, como ya ocurrió en fases anteriores de la reforma.

Los nuevos trenes de CAF: pruebas en julio del próximo año y viajeros en 2027

La tercera fase arrancará en junio o julio con la llegada de los 40 nuevos trenes monotensión de gálibo ancho y electricidad a 1.500 Vcc que fabrica CAF. Está previsto que comiencen a circular en fase de pruebas en julio del próximo año, antes de empezar a transportar pasajeros en 2027.

Los nuevos convoyes tendrán conducción semiautomática y sin cabina de conductor, con un cristal panorámico en la cabecera para que los viajeros puedan ver las vías y las estaciones. Cada unidad contará con seis coches y un diseño continuo con pasillos de intercomunicación. Serán 10 centímetros más anchos (de 2,8 a 2,9 metros), lo que permitirá elevar la capacidad un 17 %, de 1.200 a 1.385 pasajeros.

También se prevé un aumento del 33 % de la velocidad media (hasta 110 km/h) para posibilitar frecuencias de paso de dos minutos, además de mejoras de eficiencia energética —hasta un 20 % de ahorro— gracias al frenado regenerativo y a materiales reciclables. Incluirán, entre otras novedades, el bucle inductivo para facilitar la percepción de la megafonía a personas con audífono.