La exnutricionista del Real Madrid denuncia acoso laboral: "Me dicen que estoy por un capricho del presidente, pero que ellos saben manejarle"

Itziar González de Arriba, fisioterapeuta, osteópata y experta en nutrición, ha decidido romper su silencio para relatar cómo fue su etapa trabajando para el Real Madrid y por qué ha acabado denunciando al club por acoso laboral. La nutricionista, que trabajó para el primer equipo blanco, lo ha contado en una extensa entrevista en Marca y ha ampliado su testimonio en Radio Euskadi, mientras el proceso judicial sigue todavía abierto.

La protagonista había trabajado previamente con Carvajal y Rodrygo, quienes lograron dejar atrás sus problemas físicos. “Por lo que yo sé, es el presidente el que pide a los servicios médicos que vaya yo allí en la temporada 2021-22”, recuerda; pero desde el primer día se encontró con un rechazo total y una actitud hostil por parte del cuerpo médico del club. “El primer día me dicen que estoy allí por un capricho del presidente, pero que ellos saben manejarle y que hace todo lo que ellos quieren, y que van a manipularle para convencerle de que estoy loca y que me eche. No me presentan, no me saludan, no me hablan. Nunca se reúnen conmigo, a pesar de que se lo pido en repetidas ocasiones; no me contestan los correos electrónicos ni los mensajes”, añade.

La nutricionista asegura que desde el primer día se encontró con un rechazo frontal por parte de los Servicios Médicos, describiendo un ambiente hostil, sin comunicación ni reuniones, y con continuos mensajes de desprecio hacia su trabajo. Incluso afirma haber sido acusada falsamente de robar suplementos, un episodio que le generó miedo y la llevó a comunicarse únicamente por escrito.

Su labor, tal y como explica, debía abarcar desde el diseño del bufé de la residencia hasta las dietas personalizadas y la suplementación del primer equipo. “El presidente en persona viene a decirme qué quiere que haga, que es totalmente diferente a las órdenes que me daban supuestamente ‘de parte del presidente’”, afirma, en referencia a Florentino Pérez. Sin embargo, sostiene que su trabajo fue boicoteado sistemáticamente.

"En el bufé ponen los alimentos que desaconsejo; la camarera se ríe de mí y les dice continuamente a los jugadores que no me hagan caso, que no tengo ni idea; el cocinero no pone lo que le pido y pone lo que le parece, como bollería prepartido; el gerente no compra lo que aconsejo; el chico que tiene que preparar los suplementos pone suplementos diferentes a los que yo digo; los médicos y fisios les dicen a los jugadores que no sigan mis indicaciones, no me dan información de cómo están los jugadores ni de lo que les dan (medicación, vitaminas, etc.), a pesar de que les insisto para no producir interacciones con los suplementos, ya que podría ser malo para ellos… Se ríen constantemente de mí, se burlan en los grupos de WhatsApp, les dicen a los jugadores que tomen cosas diferentes a lo que yo digo", asegura.

González de Arriba insiste en que sus recomendaciones chocaban con inercias internas del club y lo ejemplifica con una escena recurrente relacionada con el desayuno: "Yo les decía (a los servicios médicos) que la bollería para desayunar no me parecía lo más adecuado y su respuesta era: 'Hay que seguir igual, no cambies nada o te echamos. Con esto llevamos 15 Champions', es una frase muy recurrente allí", explica en la emisora vasca.

En esa entrevista también describe el aislamiento dentro de la estructura y cómo, según sostiene, se minimizaba su función dentro del día a día del equipo: "Decían que si venía algún jugador le atendiera, ¿pero cómo va a venir algún jugador si no saben que existo ni saben dónde está esto? Y respondían: 'Bueno, pues mejor, así ganas dinero sin trabajar. Fíjate qué suerte. Y te recomiendo que no salgas de aquí porque es la mejor manera de poder mantenerte tiempo en el Real Madrid'".

La exnutricionista también contó los motivos que le han llevado a denunciar todo lo sucedido: "Hasta el 4 de agosto se crea un movimiento de desprestigio y mentiras sobre mí. Le había cogido mucho cariño a los jugadores, se habían portado muy bien conmigo. También al presidente. Lo que yo quería es que supieran la verdad. Yo me voy y no pasa nada, pero que sepáis que yo me he dejado la vida por hacerlo bien y no podía hacerlo mejor".

"En la denuncia yo no pido dinero, yo pido que me pidan perdón. No quiero otra cosa. Fisios y médicos se cruzaban conmigo por los pasillos y me decían: 'Todo lo estás haciendo mal, no te queremos aquí, estamos peor contigo'. Ni siquiera se sentaban a hablar conmigo", afirma.

"Por otro lado, los jugadores me mandaban otro tipo de mensajes de qué bien que estuviera allí. Cada vez que un jugador me mandaba ese tipo de mensaje, le impedían estar conmigo", concluye en la entrevista.