El Metro de Madrid cierra 2025 con las líneas 6 y 7B abiertas, una nueva estación en la 3 y ampliando la 5 y la 11

Metro de Madrid despide 2025 con sus doce líneas operativas en su totalidad tras un año marcado por grandes obras y reaperturas. El balance incluye el restablecimiento completo del servicio en la Línea 6, la vuelta de los trenes a la Línea 7B en el tramo Barrio del Puerto–Hospital del Henares, la puesta en marcha de la nueva conexión de la Línea 3 con MetroSur en El Casar (Getafe) y el avance de las ampliaciones de las líneas 5 y 11, además de nuevas actuaciones para reforzar la accesibilidad en estaciones.

Línea 6: más de 200 días de cortes para preparar la automatización

La Línea 6, con una media de 430.000 viajeros diarios, ha concentrado buena parte del impacto del año por las interrupciones necesarias para su transformación en la primera línea automatizada del suburbano madrileño, es decir, sin conductor, con horizonte 2027.

Los trabajos se han desarrollado en dos fases y han mantenido interrumpida la circulación más de 200 días:

Arco oeste, entre Moncloa y Méndez Álvaro , del 31 de mayo al 6 de septiembre ( 98 días ).

, del al ( ). Arco este, entre Moncloa y Legazpi, del 6 de septiembre al 20 de diciembre (105 días).

Durante los cierres, la EMT prestó servicios sustitutivos gratuitos, aunque las aglomeraciones en hora punta fueron recurrentes. También generó debate la presencia de los llamados "empujadores" para regular el acceso a los trenes.

En esta primera etapa se ha renovado la plataforma de vía y más de 8 kilómetros de carril, además de preparar estaciones para la llegada en enero de las puertas de andén en sus 28 estaciones, un paso clave para la automatización. También se ha modificado la tensión de 600 Vcc a 1.500 Vcc para adaptarla a los 40 nuevos trenes que fabrica CAF para la 'Circular'.

Línea 7B: reabre tras años de interrupciones y una inversión de 117,19 millones

Otra de las actuaciones destacadas del año ha sido la reapertura de la Línea 7B entre Barrio del Puerto y Hospital del Henares, tras más de tres años con el servicio condicionado por los problemas en la infraestructura. La rehabilitación integral ha supuesto 117,19 millones de euros en una línea inaugurada en 2007.

Los cortes acumulados han sido prolongados:

1.186 días sin servicio en el tramo entre San Fernando y Hospital del Henares , desde el 24 de agosto de 2022 .

sin servicio en el tramo entre , desde el . 483 días en el tramo Hospital del Henares–Barrio del Puerto, cerrado desde el 27 de julio de 2024.

Está previsto que los nuevos trenes sin conductor de Metro de Madrid sean más rápidos y amplios / COMUNIDAD DE MADRID

Línea 3: nueva estación de El Casar y conexión con MetroSur y Cercanías

La red sumó en 2025 una nueva conexión con el sur. El 21 de abril entró en funcionamiento la ampliación de la Línea 3 entre Villaverde Alto y la nueva estación de El Casar (Getafe), donde enlaza con la Línea 12 (MetroSur) y con Cercanías Renfe a través de la C-3.

La actuación incluye un túnel de 2,6 kilómetros que permite unir la L3 —que conecta Villaverde con Moncloa— con la C-3, que enlaza Aranjuez con la Estación del Arte, Sol y el norte de la capital. Según las estimaciones, la prolongación beneficia a más de 57.000 vecinos del distrito de la capital y a 1,1 millones de habitantes del sur, con un tiempo aproximado de llegada a Puerta del Sol de 35 minutos.

Ampliaciones en marcha: Línea 5 al aeropuerto y Línea 11 para reforzar la conectividad

Metro de Madrid mantiene abiertas dos ampliaciones estratégicas con obras en marcha:

Línea 5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Las obras comenzaron en mayo para prolongar la línea desde Alameda de Osuna hasta las terminales T1-T2-T3, con desarrollo previsto a lo largo de 2027. La L5 fue la cuarta más utilizada en 2024, con 77.282.116 viajeros, y recorre 25 kilómetros con 32 estaciones, incluyendo paradas centrales como Gran Vía o Callao. La ampliación busca dar servicio tanto a los viajeros del aeropuerto —66,2 millones en 2024— como a sus más de 40.000 trabajadores.

Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal

La ampliación contempla 6,6 kilómetros para mejorar la conectividad y contribuir a repartir de forma más equilibrada la demanda que soporta la L6. Con un plazo estimado hasta 2027, incluye dos estaciones nuevas —Comillas y Madrid Río— y tres conexiones: Palos de la Frontera y otras dos con Atocha y Conde de Casal. A futuro, la prolongación pretende conectar el suroeste y el nordeste, de Cuatro Vientos a Valdebebas, con 20 paradas, incluyendo la Estación de Atocha y la T4.

Archivo - Una persona valida su abono en los tornos de entrada al Metro / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Estaciones: obras en Santiago Bernebéu y reforma integral en Begoña

En el capítulo de estaciones, avanzan los trabajos de la parada de la Línea 10 que pasará a denominarse 'Bernabéu'. Las obras arrancaron en febrero de 2024 con un presupuesto de 66 millones y una previsión de finalización en el primer trimestre de 2027, coincidiendo con el 80 aniversario del estadio Santiago Bernabéu y los 125 años del Real Madrid.

El proyecto triplicará el espacio disponible, de 4.843 a más de 12.400 metros cuadrados, e incorporará tornos y máquinas de venta de última generación.

También será 100 % accesible, con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas. La estación se inauguró en 1982 como Lima y en 1998 adoptó el nombre de Santiago Bernebéu; tras las obras pasará a denominarse Bernabéu.

Además, en junio se completó la reforma integral de Begoña (L10), que ya es 100% accesible gracias a nuevos ascensores y escaleras mecánicas y a un rediseño de vestíbulos y andenes. La actuación es relevante por su conexión con el complejo hospitalario de La Paz-Ramón y Cajal, con gran flujo de pacientes y personal sanitario.