TECNOLOGÍA
La Comunidad de Madrid activa la primera herramienta digital de una Administración para analizar la excelencia empresarial
La prueba se basa en el mismo modelo que utiliza el Gobierno regional para conceder su certificación de calidad y que han realizado más de 800 sociedades
EP
La Comunidad de Madrid ha presentado la primera herramienta digital de una Administración autonómica para evaluar y analizar el nivel de excelencia de las empresas, a la que se puede acceder gratuitamente en la página web de Madrid Excelente, el sello de calidad del Ejecutivo autonómico que distingue a las firmas más comprometidas con la calidad.
Con este recurso, las compañías que lo deseen podrán realizar un autodiagnóstico de su desempeño en una decena de áreas claves: estrategia; ética y transparencia; resultados financieros y operativos; impacto medioambiental y social; bienestar de los empleados, clientes y proveedores; evolución continua, y capacidad de innovación y transformación, ha detallado el Gobierno regional en un comunicado.
El tiempo medio estimado para cumplimentar el cuestionario es de dos horas y permitirá a las entidades participantes obtener un análisis detallado de la gestión de su organización. Al finalizar recibirán un reporte completo con los resultados, identificando aquellos aspectos de su negocio que cumplen con los estándares más exigentes y aquellos en los que tienen margen de mejora, además de una comparativa de su organización con las reconocidas con el distintivo Madrid Excelente.
La prueba se basa en el mismo modelo que utiliza el Gobierno regional para conceder su certificación de calidad y que han realizado más de 800 sociedades. A través de esta iniciativa, la Comunidad de Madrid busca ayudar a las empresas a "mejorar su gestión y competitividad, consolidando así un entorno productivo más fuerte, innovador y sostenible". El test está disponible para cualquier compañía que quiera autoevaluarse, de forma completamente accesible y gratuita.
- Toledo tendrá una segunda estación de tren: ubicación, fechas y qué pasará con Santa Barbará
- La AEMET aclara si nevará en Toledo este fin de semana, en la Navidad más fría en 15 años
- Más Madrid propone la creación de supermercados públicos municipales para contener la inflación de los alimentos
- Las fracturas de pene se disparan en Navidad: por qué ocurren y cuándo acudir a urgencias
- Adiós a los petardos: esta es la ciudad madrileña que ha prohibido los fuegos artificiales en Navidad
- 5 vinos 'a prueba de cuñados': regalos de última hora de Navidad con los que siempre quedas bien
- Ser 'Llaves de Oro' en un hotel de lujo en Madrid: 'Somos los confesores de los clientes, les podemos conseguir todo lo que nos pidan
- Madrid mantendrá las ayudas al transporte, a la espera de ver la 'letra pequeña' del Gobierno