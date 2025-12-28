Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MÚSICA EN DIRECTO

Ayuso se convierte en una espectadora más de la actuación de Lucía Torres dentro del ciclo 'Villancicos en Sol'

Cada Navidad, Lucía publica una nueva canción siendo la de este año 'Lo que de verdad importa', junto a la cantante Sofía Ellar

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido este domingo en en una espectadora más de la actuación de Lucía Torres dentro del ciclo 'Villancicos en Sol'

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido este domingo en en una espectadora más de la actuación de Lucía Torres dentro del ciclo 'Villancicos en Sol' / COMUNIDAD DE MADRID

EP

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido este domingo en una espectadora más de la actuación de Lucía Torres dentro del ciclo 'Villancicos en Sol', ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, Lucía Torres ha ofrecido todo un repertorio, con los villancicos como protagonistas. Es una artista de musicales que comenzó su formación artística a los 8 años.

Empezó su andadura en el teatro musical con 'Malinche' y en 2023, colaboró con el grupo musical Los Secretos y el Coro del Colegio Tajamar en el villancico 'Es Navidad en Madrid'. Cada Navidad, Lucía publica una nueva canción siendo la de este año 'Lo que de verdad importa', junto a la cantante Sofía Ellar.

También ha participado en programas de televisión y ha sido defensora activa de causas sociales mediante su tema propio Sobrarían Palabras, con el que buscaba dar visibilidad a la discapacidad severa.

