MÚSICA EN DIRECTO
Ayuso se convierte en una espectadora más de la actuación de Lucía Torres dentro del ciclo 'Villancicos en Sol'
Cada Navidad, Lucía publica una nueva canción siendo la de este año 'Lo que de verdad importa', junto a la cantante Sofía Ellar
EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido este domingo en una espectadora más de la actuación de Lucía Torres dentro del ciclo 'Villancicos en Sol', ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
Desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, Lucía Torres ha ofrecido todo un repertorio, con los villancicos como protagonistas. Es una artista de musicales que comenzó su formación artística a los 8 años.
Empezó su andadura en el teatro musical con 'Malinche' y en 2023, colaboró con el grupo musical Los Secretos y el Coro del Colegio Tajamar en el villancico 'Es Navidad en Madrid'. Cada Navidad, Lucía publica una nueva canción siendo la de este año 'Lo que de verdad importa', junto a la cantante Sofía Ellar.
También ha participado en programas de televisión y ha sido defensora activa de causas sociales mediante su tema propio Sobrarían Palabras, con el que buscaba dar visibilidad a la discapacidad severa.
