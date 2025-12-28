Colas kilométricas para reservar el Roscón de Reyes que está causando furor este año: es asequible, está en Madrid y tiene el sabor más clásico

Aunque lo parezca, porque así lo indica su nombre, el Roscón de Reyes no proviene de la época en la que los Reyes Magos acudieron a Belén a adorar al Niño Jesús. De hecho, sus orígenes son muy distintos a ese episodio bíblico, ya que se asocia a Las Saturnales o Fiesta de los Esclavos, que se celebraba para conmemorar el nacimiento de un nuevo período y el final del trabajo en el campo.

Esta tradición comienza en las fiestas paganas dedicadas a Saturno de la Antigua Roma. En aquella época se elaboraban unas tortas redondas con higos, dátiles y miel que se repartía entre los trabajadores. Ya en el siglo III, se empezó a esconder un haba seca como símbolo de prosperidad. El esclavo que la encontrara se coronaba como "rey de reyes" y no trabajaba ese día.

Más adelante, cuando entra la iglesia cristiana hacia el siglo IV, algunas tradiciones se convierten en celebraciones cristianas, como la del Roscón de Reyes. Desde que llegó a España gracias a Felipe V de Borbón, no ha dejado de extenderse por todos los hogares. Ahora, en cuanto llegan estas fechas, todos acuden en masa a las mejores pastelerías para hacerse con el mejor.

El mejor roscón de Madrid

Junto a los turrones, los mazapanes y los polvorones, este es el dulce por excelencia en todas las mesas navideñas, sin necesidad de esperar al día de Reyes, el 6 de enero. Es la manera perfecta de ponerle el broche de oro a las vacaciones de Navidad. Hay muchos roscones que se han ganado una importante fama, pero si hay uno que destaca es el de Doble Uve Obrador, con un roscón de medio kilo por 30 euros.

Este obrador de la calle madrileña de Antonio Arias y con Paloma Silvestrín a la cabeza, se ha alzado con el primer puesto en el VIII Campeonato Mejor Roscón de Reyes Artesano de Madrid. El jurado destacó sus matices de azahar precisos y bien definidos, así como un gran equilibrio entre aroma, textura, sabor y una correcta fermentación. Preserva su sabor tradicional como ya pocos lo hacen, y por eso ha causado auténtico fervor entre los españoles.

Otros roscones de muy buena calidad

No solo la capital del país tiene buenos roscones. Hay otros puntos en los que destacan por su calidad, su sabor clásico y su textura. El mejor de Cataluña, por ejemplo, es el de Forn Can Girabent en el pueblo de Aiguafreda (Gerona). Aunque también destaca el de Natcha en Barcelona como el más original, con mandarina, ricota y una masa de cruasán crujiente y muy diferente.

En la Comunidad Valenciana ha ganado el de Monpla en Valencia, elaborado con masa madre natural y elementos tradicionales como ralladura de naranja y agua de azahar. Mientras que en la categoría al más original, se ha alzado con el premio el de Pastelería Pana en Meliana (Valencia), con un relleno a base de cacau del collaret, una variedad de cacahuete autóctona.

Por su parte, el mejor roscón de Castilla y León es el del Obrador Greña en Navas de Oro (Segovia), destacable por su excelente equilibrio de sabores, su textura esponjosa y su cuidada presentación. Si eres amante de los roscones, ya puedes correr para reservar el tuyo en alguna de estas pastelerías, porque sin duda, desde este fin de semana tendrán colas kilométricas para hacerlo.