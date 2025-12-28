La entrada es el nuevo lujo: regala gastronomía en primera fila y empieza 2026 con buen pie en Madrid

En 2026, el regalo con más futuro no viene en una caja: viene con entrada. Porque la gastronomía ya no se envuelve, se vive. Un QR puede parecer poca cosa, hasta que se convierte en la promesa de un día con guion perfecto: cruzar un recinto, oler a café recién molido, ver una croqueta competir como si fuera una final, aprender un par de trucos de cocina (de los que luego presumes) y rematar con una mesa reservada. Madrid, que lleva años afinando su radar del ocio, arranca el año con un calendario de grandes citas donde el paladar manda, pero la experiencia va mucho más allá de comer bien: es cultura, conversación y plan compartido.

Te dejamos una selección de los mejores vinos espumosos con los que poder brindar esta Navidad / PEXELS

No es casualidad que el propio sector lo diga en voz alta. Madrid Fusión 2026 llega con un lema que parece escrito para esta nueva forma de regalar: "El cliente toma el mando". Traducido: se acabó el comensal pasivo y la sorpresa en piloto automático. Ahora lo que se lleva es regalar elección —explorar, descubrir, decidir— y salir con una certeza: hay regalos que se abren y se olvidan; y otros que se recuerdan porque, literalmente, te los comiste.

Un congreso para 'foodies' curiosos: Madrid Fusión 2026

Si la persona a la que quieres sorprender es de las que comenta aperturas, tendencias y debates de sala como quien habla de series, aquí tienes un acierto casi asegurado. Madrid Fusión Alimentos de España 2026 se celebra del 26 al 28 de enero en IFEMA MADRID (Pabellón 14). La gracia de regalarlo no es ver cocinar, sino asomarse a cómo cambia la gastronomía cuando el comensal deja de ser pasivo y pasa a ser un consumidor informado y exigente. Y eso, para quien disfruta comiendo, también es cultura.

Arranca Madrid Fusión 2025 que celebrará a los chefs de los 90 y la gastronomía de la IA. / EFE

Y para rematar el enfoque madrileño, la cumbre llega con espíritu de Champions gastronómica: vuelve uno de los grandes clásicos, la XII edición del Campeonato a la Mejor Croqueta de Jamón de Sánchez Romero Carvajal, con récord de participación (más de 80 recetas) y 6 finalistas, entre los que destacan dos nombres de Madrid: Miguel Fernández (Restaurante Bancal) y Alejandro Cano (Restaurante Salino).

XI Campeonato a la Mejor Croqueta de Jamón Ibérico en la XXIII edición de ‘Madrid Fusión Alimentos de España’. / Europa Press / Eur

También aterriza el I Concurso del Mejor Cruasán Gourmet con salmón ahumado, de la mano de Ahumados Domínguez, para que el hojaldre deje de ser "solo bollería" y se convierta en tema de debate serio. Si lo tuyo es el espectáculo de la sala, habrá concurso del Mejor Steak Tartar en Sala, con finalistas madrileños como Jorge Velasco y Joaquín Serrano (Restaurante Varra), Víctor Gonzalo (Brassafina) y Adrián Collantes (La Barra de la Tasquería), porque preparar un tartar delante del cliente también es un arte. Y como el día se gana desde primera hora, nueve hoteles competirán por el premio a 'Mejor Desayuno de Hotel', con candidato madrileño de lujo urbano: CoolRooms Palacio de Atocha, donde el desayuno se sirve personalizado a la carta bajo una carpa en un jardín interior, con zumos recién exprimidos, café de calidad, bollería hojaldrada y platos calientes a petición. El broche perfecto llega con el toque dulce: nace el I Campeonato al Mejor Flan del Mundo dentro de Madrid Fusión Pastry, patrocinado por Huevos Redondo, abierto incluso a amateurs, y con ganador proclamado en directo el martes 27 de enero de 2026; además, ocho jóvenes competirán por el Premio Pastelero Revelación, con talento de Madrid como Mariona Corral (Restaurante Cebo) y Miguel Yeste (Pastelería Obrar). Y por si faltaba algo, también se celebrará el V Concurso Nacional 'Cocinando el Mar’. Un regalo que sabe a Madrid, suena a futuro y te deja con una certeza deliciosa: aquí vienes a aprender, a emocionarte y a salir con antojo de croqueta, flan y todo lo demás.

Café premium como plan cultural: CoffeeFest Madrid 2026

Para el amante del café, regalar una bolsa de especialidad está bien. Pero regalar el lugar donde se aprende a elegirla es otra liga. CoffeeFest Madrid 2026 está anunciado del 14 al 16 de febrero en IFEMA (Pabellón 14), con entradas desde 20 euros por jornada o 40 euros el bono de 3 días. Aquí hay degustación, sí, pero también hay cultura del café en el sentido literal: orígenes, procesos, tostado, métodos, competición… El tipo de evento que hace que un "me gusta el café" se convierta en un "entiendo el café". Y hay un detalle que dispara el "valor-regalo": CoffeeFest Madrid acogerá el 16 de febrero la gala internacional de The World’s 100 Best Coffee Shops 2026, una cita que mete a Madrid de lleno en el mapa del café de especialidad. Lo resumió su director, César Ramírez, al adelantar a este medio que "no somos un país productor y para entender el café hay que remontar al origen": justo esa es la esencia del evento, tender un puente entre los profesionales y los aficionados que quieren ir más allá del "me gusta el café" para entrar en los sabores, los procesos y los rituales que lo convierten en cultura.

'Coffee Fest', el mayor espectáculo del café de calidad en Europa aterriza en Madrid del 15 al 17 de febrero / Coffe Fest

El paraíso del producto: Salón Gourmets 2026

Hay un tipo de regalo que funciona especialmente bien con gente de hostelería, comercio especializado o simplemente enamorados del producto: Salón Gourmets 2026, del 13 al 16 de abril en IFEMA MADRID. Es una feria pensada como gran escaparate de delicatesen, tendencias y novedades, con un programa intenso de actividades (concursos, degustaciones, showcookings, presentaciones). Ojo con el matiz importante para regalar con criterio: la propia organización lo plantea como encuentro de profesionales del sector. Si tu destinatario no trabaja en el ámbito gastro, quizá le encaje mejor CoffeeFest o un plan más "abierto" al público general.