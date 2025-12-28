El Gobierno carga contra Ayuso por "diferenciar" a los migrantes y recuerda que Madrid tiene "máximo de policías"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de "diferenciar entre migrantes de primera y de segunda", con el centro de migrantes de Pozuelo como telón de fondo, y le ha afeado que a las políticas de la 'popular' le faltan "responsabilidad, la solidaridad y una adecuada gestión" que mire hacia los derechos humanos.

Esas características son las que aplica el Gobierno central, ha defendido el delegado en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, que ha subrayado que están "intentando construir soluciones y no generar más problemas".

"Es evidente que necesitamos atender a una realidad migratoria y nuestra posición en el mundo nos obliga y tenemos que estar en las soluciones. Ahí está el Gobierno de España y ahí tendría que estar la Comunidad de Madrid", ha reclamado el delegado, que no sólo se ha referido a Pozuelo sino también a "las continuas polémicas que genera Díaz Ayuso alrededor de la situación del centro de Alcalá de Henares llevando incluso a una situación límite a la alcaldesa, procesada por alguna cuestión que hizo para justificar la posición de la presidenta".

Cree el delegado que detrás de estos desencuentros siempre está la intención del Gobierno regional de "confrontar con el de España al precio que sea, incluso complicando las cosas tanto para las personas más vulnerables y que más requieren de responsabilidad y de atención como son las personas migrantes".

Además, el delegado del Gobierno en Madrid, ha afeado a la Comunidad de caer en "mensajes simplistas" dado que la región cuentra con "el máximo número de efectivos policiales". "Siempre, a cualquier cosa que pasa, responden con un 'más policías'. Sea lo que sea, sin atender a la naturaleza de la cuestión, sin analizar nada, sin hablar con nadie. Siempre, su respuesta inmediata es 'más policías'", ha criticado el delegado, que ha echado en falta que el Gobierno autonómico reconozca que "efectivamente la Comunidad de Madrid es una región segura, con una situación con los índices de criminalidad más bajos en más de una década, pero también con el máximo número de efectivos policiales".

Son "más de 21.500 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil", 2.000 más de los que se encontraron en 2018, de la mano de un Gobierno de la Nación que ha aumentado "más del 11 % los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región, con más recursos, con mejores condiciones".

Todo ello "a sabiendas de que se debe de seguir mejorando con un esfuerzo y un compromiso muy importante por parte del Gobierno de España en apoyo de la seguridad y también el apoyo por supuesto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".