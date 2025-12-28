La calle de Madrid que huele a Navidad: aquí está el turrón artesano más famoso

Hay calles que cambian de mood con las estaciones, y otras que parecen vivir siempre en diciembre. La Carrera de San Jerónimo, en pleno corazón de Madrid, pertenece a esta segunda categoría. Un pequeño rincón urbano que conecta la Puerta del Sol con el Congreso de los Diputados y donde, cada invierno, el aire se llena de un aroma dulce que ningún madrileño confunde. Almendra tostada, miel caliente, azúcar recién trabajado.

No hace falta seguir el rastro con el olfato. Únicamente tienes que caminar unos metros para topar con la puerta de Casa Mira, una confitería que lleva ahí desde 1842. Cuando entras, el tiempo se dobla un poco, como si todo se moviera a cámara lenta, rodeado de madera antigua, bandejas perfectas y ese brillo de las tiendas que han visto pasar más de un siglo sin perder el pulso.

Cuando el turrón aún se hacía como antes

Fundada por Luis Mira, un maestro jijonenco que llegó a Madrid con la receta bajo el brazo y un talento descomunal para el dulce, Casa Mira fue la primera tienda del país dedicada exclusivamente al turrón. El éxito fue inmediato. Tanto, que antes de terminar el siglo XIX ya era proveedor oficial de la Casa Real y referencia absoluta en la capital. A día de hoy, la familia sigue elaborando los turrones en su propio obrador, siguiendo procesos manuales que no han cambiado demasiado desde el siglo XIX. Eso explica por qué sus barras no saben igual que las industriales, aquí el turrón es más corto, más aromático, más denso de almendra y más ligero de artificio.

El clásico de la casa es el turrón de Jijona, meloso, cálido, perfecto; pero muchos madrileños defienden que el secreto mejor guardado es el de yema tostada, que se quema a mano, uno a uno, como si fuera un pequeño ritual. También tienen guirlache, Alicante, trufados, peladillas, frutas escarchadas y mazapanes que parecen esculpidos. Lo mejor de todo es que nada está empaquetado para impresionar, aquí la belleza no se busca, se da por sentada.

Una tienda que sigue siendo un viaje en el tiempo

Entrar a Casa Mira es entrar a otro Madrid. El de gas, carruajes y tertulias literarias. El de calles más lentas y dulces más sinceros. La decoración sigue siendo prácticamente la misma desde el siglo XIX. Un mostrador de madera, vitrinas antiguas, envoltorios que no han necesitado un rediseño en décadas. Hay algo profundamente humano en esa resistencia a cambiar por cambiar. Mientras el resto de la ciudad corre, todo cambia constantemente, Casa Mira permanece. Y quizá por eso emociona, porque demuestra que no hace falta reinventarse cada año para seguir siendo imprescindible.

¿Y por qué este turrón es considerado de los mejores de España? No es un título oficial, nadie entrega un “premio al mejor turrón”, pero sí es un consenso periodístico y popular. ¿Los motivos? Pues claros, sencillos y para toda la familia. Por un lado, es elaboración artesanal real, sin atajos industriales y materia prima cuidada, especialmente la almendra marcona. Además, de que cuentan con recetas que no se han diluido con el paso del tiempo y una tradición ininterrumpida de 180 años, algo insólito en España. Si Madrid tiene un templo del turrón, es este.

La Carrera de San Jerónimo, el invierno y tú

Cuando cae la tarde y las luces de Navidad empiezan a encenderse, la Carrera de San Jerónimo se transforma en un pequeño desfile de gente que entra y sale de Casa Mira con cajas blancas entre las manos. Para algunos es tradición familiar; para otros, un ritual nuevo que empieza ese mismo día. En un mundo que corre demasiado, esta calle demuestra que hay cosas que merece la pena conservar intactas. Un turrón que sabe a historia. Una tienda que huele a infancia. Un lugar donde diciembre siempre llega un poco antes que al resto de la ciudad. Y esa será la verdadera razón de su éxito, porque, en el fondo, lo que buscamos no es solo un dulce, sino una sensación. Esa que dura segundos, pero que basta para recordar que también somos lo que celebramos.