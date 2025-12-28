Brigitte Bardot y Madrid: el idilio discreto de un mito del cine

Madrid fue, durante décadas, un escenario de paso para las grandes estrellas del cine europeo y estadounidense. Entre ellas, una figura destacó por su magnetismo como por la revolución cultural que encarnaba: Brigitte Bardot. Aunque la relación con la capital española de la actriz francesa, fallecida a los 91 años, nunca fue tan constante ni mediática como la que mantuvo con París o Roma, sus visitas a Madrid dejaron una huella tan sutil como fascinante.

Una de las imágenes más evocadoras de esa relación se remonta a su llegada en tren desde París a la histórica Estación del Mediodía, la actual Atocha. Aquel viaje ferroviario, tan propio de la Europa glamurizada de mediados del siglo XX, simbolizaba la entrada de la modernidad en una ciudad todavía contenida por las convenciones del franquismo.

La visita de Bardot en 1957 de camino al sur de España para rodar la película Los joyeros del claro de luna, dirigida por su entonces marido Roger Vadim, fue discreta pero imposible de ignorar y despertó la curiosidad de periodistas y admiradores que veían en ella un icono de libertad. A su llegada a la estación del Mediodía, fue recibida con un ramo de flores que le entregó un tuno.

La actriz francesa visitó España en varias ocasiones a finales de los años cincuenta y durante los sesenta, coincidiendo con el auge de su carrera internacional. Sus estancias en Madrid estuvieron ligadas a compromisos profesionales y a encuentros en círculos culturales y cinematográficos. Hoteles emblemáticos, restaurantes reservados y reuniones privadas acogieron a Bardot, que prefería moverse con cautela, consciente del impacto que su sola presencia generaba.

Brigitte Bardot a su llegada la estación del Mediodía. / Archivo

Rodaje en Colmenar Viejo

La relación de Bardot con Madrid tiene una parada muy concreta en la sierra norte: Colmenar Viejo. Allí, en la Dehesa de Navalvillar, se rodaron parte de las escenas de Las petroleras (Les Pétroleuses, 1971), un western en clave de comedia protagonizado por Bardot junto a Claudia Cardinale y dirigido por Christian-Jaque.

La Dehesa de Navalvillar es una finca municipal de alrededor de 1.000 hectáreas a los pies del Pico de San Pedro, un gran espacio de uso ganadero y natural que el Ayuntamiento promociona también como ruta para descubrir su patrimonio.

De hecho, la propia información turística municipal sitúa allí una parte esencial del rodaje: Navalvillar se convirtió en escenario habitual del western, con decorados (poblado, fuerte, rancho) y decenas de filmaciones. En ese contexto, el folleto de la Dehesa señala que Las petroleras se rodó en el rancho (una vez reconstruido) y que, de aquel set, “sólo queda la chimenea”, hoy convertida en uno de los restos más reconocibles para quienes pasean por la zona.

Esa huella enlaza con el relato más amplio de la región como plató: la Comunidad de Madrid, a través de Film Madrid, recuerda que en Colmenar Viejo se construyó el primer poblado del oeste de Europa y enumera a Bardot entre las grandes figuras que rodaron westerns en territorio madrileño. Y el municipio, por su parte, sigue reivindicando ese pasado con iniciativas culturales como las jornadas “Rodado en Colmenar Viejo”, que han incluido la proyección de Las petroleras dentro de un ciclo dedicado al cine filmado allí.

Brigitte Bardot y Claudia Cardinale, en una escena de 'Las Petroleras'. / ARCHIVO

Veladas y una carta a Felipe VI

Décadas después, ya retirada del cine, Bardot volvería a aparecer en la crónica madrileña de forma inesperada. En 1990 participó en una noche que con el tiempo se volvería legendaria, una velada en la que coincidieron figuras de Hollywood con nombres clave de la cultura española. Fue un acontecimiento que confirmó que, incluso lejos de las pantallas, Bardot seguía siendo una referencia capaz de unir mundos distintos alrededor de su figura.

Con el paso de los años, su conexión con España se transformó y adquirió un tono más reivindicativo. Comprometida de lleno con la defensa de los animales, Brigitte Bardot ha alzado la voz contra prácticas que considera injustificables. Entre ellas, el maltrato a los galgos, una causa que la llevó incluso a dirigir una carta al rey Felipe VI,reclamando mayor protección para estos animales y mostrando que su vínculo con España trascendía lo anecdótico para situarse en el terreno del compromiso ético.

Hoy, cuando Bardot es recordada tanto por su legado cinematográfico como por su activismo, Madrid conserva ese recuerdo difuso pero brillante de haber sido testigo de sus pasos: desde aquella llegada en tren a la Estación del Mediodía hasta las noches de glamour y las causas que defendió con firmeza. Porque algunas visitas no necesitan ser largas ni frecuentes para quedar grabadas en la memoria de una ciudad.