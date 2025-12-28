Cómo afrontar la San Silvestre Vallecana: "No debemos dejarnos llevar por la emoción de un gran día; no te excedas o te faltarán fuerzas al final"

Cada 31 de diciembre, las miradas se centran en una carrera multitudinaria que ya forma parte de la historia de Madrid. Un icono. Símbolo de tradición navideña. Deporte y fiesta se unen en una carrera de 10 kilómetros de distancia con categoría popular y élite. La Nationale Nederlanden-San Silvestre Vallecana, fundada en 1964 por Antonio Sabugueiro, celebrará este año su 61.ª edición con 42.000 corredores por las calles de Madrid.

La carrera, con su habitual salida en la Avenida de Concha Espina y meta en la calle Candilejas, en el caso de la popular, y en el interior del estadio de Vallecas, en la internacional, es una de las cuatro pruebas de diez kilómetros de todo el mundo con el certificado oro de World Athletics. Los récords de la carrera, tanto en categoría masculina como femenina, lo ostentan dos corredores africanos, el ugandés Jacob Kiplimo (26:41) y la keniana Brigid Kosgei (29:54), que buscarán batirse este 31 de diciembre.

Son muchos los que año tras año se incorporan y participan por primera vez en esta prueba de más de seis décadas de historia. Yago Rojo (Madrid, 1995), atleta olímpico en maratón masculina los Juegos de París 2024, aporta una serie de consejos para aquellos que se animen a disfrutar de "un día especial" por primera vez. El corredor, a través de sus redes sociales, comparte vídeos de sus métodos de entrenamiento y experiencias para ayudar a adentrarse en el mundo del atletismo a los más jóvenes.

"El 95% de corredores comete uno de estos errores"

La prueba consta de dos competiciones claramente diferenciadas: una popular (pueden participar los mayores de 16 años con autorización paterno-tutorial), y otra para profesionales. Se trata de un recorrido muy favorable para los corredores puesto que 8 de los 10 kilómetros de los que consta, son casi todos en ligera bajada. Pero la preparación conlleva una preparación previa acorde a la prueba que se disputa el último día del año. En estas fechas, con Nochebuena y Navidad ya superados, es habitual querer recuperar el tiempo perdido durante los días festivos. "No te pases entrenando. Después de los atracones navideños, muchos pensamos que hay que volverse loco entrenando para bajar las comilonas. No lo hagas, puede ser contraproducente", explica Rojo.

El atleta español Yago Rojo se dispone a cruzar la línea de meta en la prueba de maratón masculino de los Juegos Olímpicos 2024. / Sashenka Gutiérrez / EFE

Por otro lado, el atleta olímpico recomienda identificar en qué posición estamos y cuáles son nuestras capacidades de cara a la prueba que acoge alrededor de 40.000 participantes cada año. "No te piques con todo el mundo. Sí, corre tu vecino, tu compi de oficina y hasta tu cuñado. Pero recuerda: no es una carrera para competir, es una carrera para disfrutar", dicta. Independientemente de la época del año, Madrid es una ciudad con tendencia a los atascos y retrasos. Es por ello que el siguiente consejo de Rojo no va orientado a la preparación física sino a la previsión. "Llega con tiempo a la salida. En las San Silvestres corre muchísima gente más de lo habitual, así que no te quedes atrás, no llegues el último", recomienda.

Rojo, que se ha visto implicado en infinidad de pruebas de esta magnitud, hace un llamamiento al manejo y conocimiento del cuerpo de uno mismo. "Controla tu ritmo. No te dejes llevar por la energía de un día especial y sé inteligente o, de lo contrario, echarás en falta las fuerzas en el final", cuenta, consciente de que las emociones que acompañan a los corredores en un día tan señalado puede pasar factura en el desarrollo de la carrera. "El noventa y cinco por ciento de los corredores comete uno de estos cuatro errores en la San Silvestre. Evítalos y disfruta la carrera como merece", dicta el atleta olímpico.

Recorrido San Silvestre 2025 Popular (desde las 16:55 h): El recorrido discurre por Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones), Serrano, República Argentina, Serrano, Puerta de Alcalá, Alcalá (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cibeles (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Neptuno (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cánovas del Castillo (sentido contrario a la circulación), Ciudad de Barcelona, Albufera, Sierra del Cadí, Carlos Martín Álvarez, Martínez de la Riva, Candilejas (esquina calle Tiempos Modernos). Recorrido San Silvestre Internacional (19:55 h): El recorrido discurre por: Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones), Serrano, República Argentina, Serrano, Puerta de Alcalá, Alcalá (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cibeles (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Neptuno (sentido contrario a la circulación), Paseo del Prado (sentido contrario a la circulación), Plaza de Cánovas del Castillo (sentido contrario a la circulación), Ciudad de Barcelona, Albufera, Monte Igueldo, Martínez de la Riva, Carlos Martín Álvarez, Puerto de Monasterio, Payaso Fofó, Arroyo del Olivar, Estadio de Vallecas.

Antes de la carrera del día 31, el 20 se celebrará la San Silvestre Mini, con la participación de 3.000 niños y niñas hasta los 16 años y en la que por tercera vez los más pequeños correrán con la camiseta oficial de la prueba y recibirán una medalla conmemorativa al finalizar una carrera que ya forma parte de la Navidad madrileña.