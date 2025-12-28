Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brigitte BardotReal MadridIsabel Díaz AyusoLínea 6Metro de MadridEstación de ToledoSan Silvestre VallecanaLa Dulce Neus
instagramlinkedin

SUCESO

El 112 de Madrid coordina el rescate de dos personas perdidas en Peñalara tras dos horas de búsqueda

Emergencias 112 Comunidad de Madrid informa de que ambos se encuentran bien tras la intervención

El 112 de Madrid coordina el rescate de dos personas perdidas en Peñalara.

El 112 de Madrid coordina el rescate de dos personas perdidas en Peñalara. / 112 Comunidad de Madrid

Gloria Barrios

Madrid

Un hombre y una mujer han sido rescatados este domingo tras ser hallados después de dos horas de búsqueda en la vertiente segoviana de Peñalara, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El rescate se ha llevado a cabo gracias a un operativo conjunto en el que han participado Bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes forestales (GERA), el Servicio de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (SEREIM) y Cruz Roja, de acuerdo con la información facilitada por el 112.

Emergencias 112 ha indicado que las dos personas se encuentran bien tras la intervención.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Toledo tendrá una segunda estación de tren: ubicación, fechas y qué pasará con Santa Barbará
  2. La AEMET aclara si nevará en Toledo este fin de semana, en la Navidad más fría en 15 años
  3. Más Madrid propone la creación de supermercados públicos municipales para contener la inflación de los alimentos
  4. Las fracturas de pene se disparan en Navidad: por qué ocurren y cuándo acudir a urgencias
  5. Adiós a los petardos: esta es la ciudad madrileña que ha prohibido los fuegos artificiales en Navidad
  6. Ser 'Llaves de Oro' en un hotel de lujo en Madrid: 'Somos los confesores de los clientes, les podemos conseguir todo lo que nos pidan
  7. 5 vinos 'a prueba de cuñados': regalos de última hora de Navidad con los que siempre quedas bien
  8. Madrid mantendrá las ayudas al transporte, a la espera de ver la 'letra pequeña' del Gobierno

El 112 de Madrid coordina el rescate de dos personas perdidas en Peñalara tras dos horas de búsqueda

El 112 de Madrid coordina el rescate de dos personas perdidas en Peñalara tras dos horas de búsqueda

Rescatan a siete personas atrapadas en el barranco valenciano de la Horteta

Rescatan a siete personas atrapadas en el barranco valenciano de la Horteta

Aemet activa el aviso naranja en Valencia hasta la medianoche

Aemet activa el aviso naranja en Valencia hasta la medianoche

Pau García, emigrante mallorquín: "Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca"

Pau García, emigrante mallorquín: "Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca"

La ‘vidorra’ de Cerdán y su familia en un viaje a Tenerife

La ‘vidorra’ de Cerdán y su familia en un viaje a Tenerife

‘Brain waste’ o cómo se desaprovecha el talento migrante: "Vine a abrirme nuevos caminos"

‘Brain waste’ o cómo se desaprovecha el talento migrante: "Vine a abrirme nuevos caminos"

Once años de cárcel por abusar de su hijastra menor de edad en Málaga

Once años de cárcel por abusar de su hijastra menor de edad en Málaga

Una persona muerta y otra herida grave tras el choque en el aire de dos helicópteros en Nueva Jersey

Una persona muerta y otra herida grave tras el choque en el aire de dos helicópteros en Nueva Jersey