El 112 de Madrid coordina el rescate de dos personas perdidas en Peñalara tras dos horas de búsqueda

Un hombre y una mujer han sido rescatados este domingo tras ser hallados después de dos horas de búsqueda en la vertiente segoviana de Peñalara, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El rescate se ha llevado a cabo gracias a un operativo conjunto en el que han participado Bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes forestales (GERA), el Servicio de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (SEREIM) y Cruz Roja, de acuerdo con la información facilitada por el 112.

Emergencias 112 ha indicado que las dos personas se encuentran bien tras la intervención.