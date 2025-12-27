Vox reclama que Interior incorpore en los balances de criminalidad el origen de quien delinca en la Comunidad de Madrid

Vox en Madrid ha registrado una iniciativa en la Asamblea de Madrid para que la Comunidad pida al Ministerio del Interior que incorpore en sus balances de criminalidad el origen de los infractores que delinquen en la Comunidad de Madrid.

El objetivo, según la Proposición No de Ley (PNL) a la que ha tenido acceso Europa Press, es "garantizar transparencia, equidad informativa entre territorios y una mejor capacidad de análisis y respuesta" en materia de seguridad, "siguiendo el modelo aplicado por los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza".

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha destacado en declaraciones a Europa Press que el aumento de la criminalidad "solo se puede entender y prevenir cuando tenemos todos los datos sobre la mesa".

"No puede ser que día a día se disparen los índices de agresiones sexuales, robos con violencia y demás delitos y no exijamos al Ministerio del Interior un informe periódico transparente y detallado para conocer la realidad de nuestra región", ha planteado la parlamentaria.

Pérez Moñino ha cargado, además, contra el PP a quien ha acusado de votar siempre en contra de las iniciativas de Vox para "garantizar la seguridad de los españoles", apuntando a continuación a iniciativas relativas a migración y menores extranjeros no acompañados.

Además, de pedir que se publique el origen de los delincuentes, Vox solicita que los mismos se den a conocer de manera periódica y que se permita su comparación interterritorial y se facilite la elaboración de "elaboración de diagnósticos y estrategias de seguridad basadas en evidencias".