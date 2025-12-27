Así es The Library, un templo del vino exquisito y exclusivo, y premio TheFork a mejor apertura del año

El mes de noviembre, el restaurante The Library en Madrid, con menos de un año de vida, era distinguido como mejor apertura de 2024 en España en los IV TheFork Awards con Mastercard, tras resultar el más votado por los usuarios de la plataforma, superando a 41 candidatos repartidos por 14 comunidades autónomas. Entre sus fans figuraban los chefs Mario Sandoval y Ramón Freixa, que habían propuesto su nominación, seguramente enamorados de su concepto de 'wine bar gastronómico', el cual alberga una vinacoteca impecable con más de 3.500 referencias y un club privado "para quienes saben disfrutar el vino", con una cuota de unos 6.000 euros al año y 90 plazas que, se dice, están muy, muy solicitadas.

Se trata de "un punto de encuentro excepcional en la ciudad para quienes disfrutan de un buen champán o un gran vino", explica Sandro Silva, chef y responsable del restaurante The Library junto con Marta Seco. A él acudimos para desentrañar el secreto del éxito de este establecimiento de alto nivel y diseño exquisito (obra de Lázaro Rosa-Violán), envuelto por estantes majestuosos de madera natural que conforman una biblioteca de botellas que está situado en la calle Serrano de Madrid, en el Barrio de Salamanca. Y en el que se pueden degustar vinos excelentes acompañados por ibéricos, conservas, foie y quesos artesanales, así como creaciones gastronómicas pensadas para realzar los caldos de las mejores bodegas, en un entorno acogedor, refinado y exclusivo. "Completo y único", lo describe Sandro Silva.

Así es The Library, según su chef, Sandro Silva:

¿Cómo es la experiencia 'The Library'?

Desde que llegas hasta que sales, siempre está ocurriendo algo: cada rincón transmite sensaciones, intención y personalidad. Y es un lugar chic, donde la gente se siente bien, se ve elegante y puede disfrutar de vinos de alta calidad.

The Library reúne boutique, bar y club privado. ¿Cómo maridan esos tres conceptos?

Fue una apuesta arriesgada, pero formaba parte de nuestra visión desde el principio. Queríamos crear un espacio donde quien entrara a comprar tuviera la posibilidad de disfrutar de un buen vino, y que quien viniera a tomar una copa también pudiera descubrir y adquirir botellas para llevar a casa. Además, contamos con un espacio ideal, el club, con sus cavas y un ambiente pensado para un público amante del vino, que son personas que conocemos bien y que comparten nuestra pasión. De momento, los tres funcionan de forma extraordinaria y estamos muy felices con el resultado.

¿Qué es lo que vuestros clientes aprecian más?

Ante todo, la energía del lugar. Desde el momento en que entras hasta que sales, se respira buen ambiente: gente divirtiéndose, conversando, disfrutando de un buen vino… Esa energía tan especial es una de las claves. También influye que The Library es un proyecto distinto, con una decoración muy cuidada (de Lázaro Rosa-Violán), y un servicio de primer nivel. Todo suma y pienso que la gente nos ha votado en TheFork porque han encontrado un lugar especial.

¿Qué comida marida mejor con el vino?

No hay una única respuesta. En mi caso, si estoy con ganas de probar muchos vinos, siempre recurro a un poco de queso, porque deja el paladar más untuoso y permite que el vino se exprese mejor. Aun así, creo que el vino acompaña prácticamente cualquier tipo de plato: una buena carne, un buen arroz, un buen pescado… El vino forma parte de la gastronomía y, por eso, marida con casi todo. Es algo único y perfecto para acompañar cualquier comida.

En vuestro caso, las valoraciones de usuarios en plataformas, ¿os ayudan de alguna manera?

Las plataformas de valoración y otros canales pueden suponer una ayuda, pero en nuestro caso no tienen un impacto tan determinante. Actualmente no las utilizamos demasiado porque contamos con una base de clientes muy amplia y fiel, y nuestro enfoque principal es cuidar a esos clientes que ya tenemos, además de atender a los nuevos que van llegando. Disponemos de una plataforma interna que nos permite comunicarnos directamente con ellos y gestionar la relación de una manera muy personalizada. Nuestro negocio se sostiene sobre nuestra propia comunidad.

Además de su escogida carta de vinos, The Library cuenta con una carta gastronómica suculenta y dos menús de degustación que incluyen platos deliciosos como crema de tupinambo con magret de pato ahumado y setas shimeji, lubina salvaje asada con Beurre Blanc o sopa de chocolate al ron y cremoso de frutas de la pasión. Delicioso.