Un sábado nuboso y frío pero con temperaturas ligeramente más altas en Madrid

El frío va a continuar este sábado en la Comunidad de Madrid, aunque las temperaturas van a ser algo más altas que las de ayer viernes, tanto las máximas como las mínimas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo va a mostrarse con intervalos nubosos con predominio de más nubosidad en la Sierra, donde no se descartan precipitaciones débiles por la tarde.

Las brumas y nieblas seguirán presentes en zonas altas de la Sierra, donde la cota de nieve va a estar situada alrededor de 1400-1600 metros.

Las temperaturas mínimas van en ligero a moderado ascenso, mientras que aumentan las máximas aunque de forma menos acusada en la Sierra. Habrá heladas débiles en la Sierra y en el sureste de la región y vientos flojos del nordeste.

Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes: