Un sábado nuboso y frío pero con temperaturas ligeramente más altas en Madrid

La cota de nieve en la sierra va a estar situada alrededor de 1400-1600 metros

El frío va a continuar este sábado en la Comunidad de Madrid, aunque las temperaturas van a ser algo más altas que las de ayer viernes, tanto las máximas como las mínimas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo va a mostrarse con intervalos nubosos con predominio de más nubosidad en la Sierra, donde no se descartan precipitaciones débiles por la tarde.

Las brumas y nieblas seguirán presentes en zonas altas de la Sierra, donde la cota de nieve va a estar situada alrededor de 1400-1600 metros.

Las temperaturas mínimas van en ligero a moderado ascenso, mientras que aumentan las máximas aunque de forma menos acusada en la Sierra. Habrá heladas débiles en la Sierra y en el sureste de la región y vientos flojos del nordeste.

Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes:

  • Alcalá de Henares: mínimas de 1 grado y máximas de 12 grados.
  • Aranjuez: mínimas de -2 grados y máximas de 12 grados.
  • Collado Villalba: mínimas de 1 grado y máximas de 8 grados.
  • Getafe: mínimas de 0 grados y máximas de 11 grados.
  • Madrid: mínimas de 1 grados y máximas de 10 grados.
  • Navalcarnero: mínimas de 0 grados y máximas de 11 grados.

