El pueblo a menos de dos horas de Madrid que ofrece molinos, castillo y una Navidad de cuento para una escapada inolvidable

A poco más de una hora de Madrid, en pleno corazón de La Mancha, Consuegra vuelve a transformarse un diciembre más en uno de los pueblos más mágicos para disfrutar de la Navidad. Entre llanuras infinitas, colinas coronadas por molinos y un casco histórico que parece detenido en el tiempo, la localidad toledana se consolida como una de las escapadas preferidas para quienes buscan un viaje cercano, tranquilo y con encanto propio.

Durante estas fechas, calles, balcones y plazas lucen una ornamentación especial que resalta la arquitectura manchega y convierte cada paseo en una fotografía perfecta. La decoración navideña y el ambiente cálido que envuelve el centro histórico atraen cada año a cientos de visitantes deseosos de vivir una Navidad tradicional.

No es casualidad que el pueblo fuera seleccionado por Ferrero Rocher entre las localidades candidatas de su campaña Juntos Brillamos Más. Aunque finalmente no resultó ganador, su presencia entre los pueblos destacados subraya el atractivo de este escenario invernal que parece sacado de una película.

Gigantes, castillos y una panorámica de postal

El gran símbolo de Consuegra vuelve a ser, como cada invierno, su espectacular conjunto patrimonial. En lo alto del Cerro Calderico, los doce molinos de viento y el Castillo de la Muela ofrecen una de las estampas más reconocibles —y fotogénicas— de toda la península.

Castillo de Consuegra / Ayuntamiento de Consuegra

En estas fechas, la luz invernal suaviza el paisaje y convierte la colina en un mirador natural perfecto para disfrutar de la amplitud de La Mancha. Miles de visitantes acuden cada año para contemplar estos gigantes blancos que inspiraron a Cervantes y que hoy forman parte de uno de los recorridos culturales más populares de Castilla-La Mancha.

Música, tradición y cultura: diciembre en Consuegra

La programación navideña se intensifica a partir del 12 de diciembre, con propuestas culturales para todos los públicos. El X Festival de Villancicos Ciudad de Consuegra celebra su décima edición en el Teatro Don Quijote los días 12, 13 y 14 de diciembre, con entradas solidarias destinadas a asociaciones locales. Corales, agrupaciones escolares y formaciones tradicionales llenarán de música navideña la localidad durante todo el fin de semana.

A ello se suma la Quincena Musical, organizada por la Escuela Municipal de Música y Danza, con audiciones gratuitas del 9 al 19 de diciembre y una programación que incluye saxofón, violonchelo, danza, música moderna, instrumentos de viento, canto y la actuación final de la banda juvenil y la orquesta de cuerda.

Despedir el año haciendo deporte

Los amantes del deporte tienen también una excusa para viajar a Consuegra en estas fechas: la tradicional Carrera de Navidad, que se celebrará el 27 de diciembre.

Habrá pruebas infantiles desde las 15:45 y una carrera absoluta a partir de las 17:00, con recorridos urbanos de 3 y 6 kilómetros que tendrán como punto de partida y meta la Plaza España. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 22 de diciembre.

A menos de dos horas de Madrid y a apenas 45 minutos de Toledo, es el destino perfecto para una jornada diferente o un fin de semana invernal entre historia, tradición y la magia de la Navidad manchega.