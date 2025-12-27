Pasan a disposición judicial tres detenidos por dos muertes por arma blanca en Navidad

Los tres detenidos por dos muertes por arma blanca ocurridas en Madrid en Nochebuena y Navidad, la de un joven de 17 años en Puente de Vallecas y la de un hombre de 49 años en Leganés, han pasado ya a disposición judicial, según indican fuentes de la Policía Nacional.

En el suceso de Puente de Vallecas, la Policía Nacional fue alertada de una pelea y al personarse en el lugar encontraron a la víctima, un joven de 17 años al que intentaron reanimar hasta que los sanitarios constataron su muerte.

La Policía estableció un dispositivo especial de búsqueda y localizó en las inmediaciones a otro participante en la pelea, también con heridas de arma blanca, mientras que otro presunto autor de la muerte fue tenido en la comisaría de Puente de Vallecas. Ambos arrestados han pasado ya a disposición judicial.

Ante el juez ha pasado también el hombre de 49 años que fue detenido el día de Navidad en Leganés como presunto autor de la muerte de su hermano, de 53 años, a quien los agentes encontraron sin vida y con varias heridas de arma blanca tras ser alertados de una fuerte discusión en el interior de una vivienda.

Estos sucesos, por los que se ha detenido a tres personas, son solo dos de los cuatro ocurridos con arma blanca en Madrid en los últimos días.

Según indican fuentes policiales, no se han producido arrestos relacionados con la muerte de un hombre de 63 años por arma blanca en el distrito de Chamberí, también en la capital, al que se halló en la madrugada del día de Navidad en la calle Alfonso Cano, en un suceso que está bajo investigación.

Este viernes ha ocurrido además otra muerte por arma blanca en la ciudad de Madrid, en el distrito de Usera, donde un hombre de 57 años ha sido detenido por el presunto homicidio de otro varón, de 60, que murió tras ser acuchillado en la pierna en el domicilio del arrestado, donde los agentes han hallado un cuchillo de grandes dimensiones.