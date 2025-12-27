Valdemorillo abre la inscripción para jóvenes voluntarios de la Cabalgata de Reyes 2026

El Ayuntamiento de Valdemorillo ha abierto el plazo de inscripción para que los jóvenes mayores de 13 años puedan participar como voluntarios en la Cabalgata de Reyes 2026, que se celebrará el próximo 5 de enero.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la edad es el único requisito exigido para formar parte del equipo que acompañará a las carrozas y al resto de la comitiva durante el desfile, que comenzará a las 18.30 horas desde la Plaza de Toros.

La concejala de Juventud, Eva Ruiz, ha destacado la importancia de la labor que desempeñan estos jóvenes durante el recorrido: "Estos voluntarios se encargarán de que el desfile se desarrolle sin ningún percance, contribuyendo así a hacer más seguro al paso de los tres Magos de Oriente por nuestras plazas y calles, que seguro volverán a brillar especialmente en una fecha tan entrañable para los más pequeños, sus familias y demás vecinos".

Las inscripciones pueden realizarse a través de la Casa de la Juventud, de forma presencial, llamando al teléfono 918 990 270, enviando un WhatsApp al número 686 177 902 o mediante correo electrónico en la dirección info.juventud@aytovaldemorillo.com.