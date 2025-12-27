Nuevas marquesinas con calefacción en tres pueblos de la sierra de Madrid

La Comunidad de Madrid ha instalado tres nuevas marquesinas de autobús con calefacción en los municipios de Braojos de la Sierra, Gargantilla del Lozoya y Guadalix de la Sierra.

El sistema consiste en la colocación de bancos metálicos calefactados con termostato y temporizador, que regulan la temperatura y adaptan su funcionamiento al horario de servicio de las líneas de autobús, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Las nuevas marquesinas están fabricadas con materiales 100 % reciclables e incorporan soluciones energéticas respetuosas con el medio ambiente. Además, cuentan con conexión eléctrica permanente y todas las protecciones necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha visitado este sábado la localidad braojeña para conocer una de estas soluciones, que se suman a la experiencia piloto del año pasado cuando se instaló la primera marquesina calefactable en Pedrezuela.

El Ejecutivo autonómico, a través del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), continúa evaluando el rendimiento de estos dispositivos con el objetivo de "extender su uso a más localidades de la región".

"En la Comunidad de Madrid tenemos la mejor red de transporte público del mundo, pero también cuidamos esos pequeños detalles", ha manifestado García Martín, y ha añadido que la Comunidad de Madrid tiene también "esa vocación de diputación provincial".

Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo está destinando recursos para que los Ayuntamientos puedan gestionar sus servicios. En concreto han destinado 31 millones de euros a distintos Ayuntamientos y Mancomunidades de la región para que puedan adquirir vehículos de emergencia, de protección civil, para el transporte de personas mayores o para limpieza.