PLASMA SANGUÍNEO
Madrid invertirá más de 8,4 millones para mejorar el suministro de hemoderivados a los hospitales
La inversión se destina a mejorar la logística y el suministro de medicamentos derivados del plasma para tratamientos como hemofilia e inmunodeficiencias
La Comunidad de Madrid destinará 8.432.086 euros a mejorar la eficiencia en el suministro de hemoderivados de plasma sanguíneo a los hospitales públicos de la región. Estos productos proceden de la Red Nacional de Centros de Transfusión, Tejidos y Células, de la que forma parte el Centro de Transfusión autonómico.
El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana la licitación de un nuevo contrato, con una duración de 12 meses y vigencia hasta parte de 2027, en el marco de un Acuerdo Marco entre la Administración madrileña y el Gobierno central, según ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.
Medicamentos esenciales para patologías graves
En torno al 85 % de los hemoderivados obtenidos del plasma se destinan a la elaboración de medicamentos esenciales para el tratamiento de patologías específicas, como los trastornos de los factores de coagulación —entre ellos la hemofilia—, las inmunodeficiencias y diversas afecciones neurológicas. En estos casos, las inmunoglobulinas se han consolidado como “una opción terapéutica de referencia”.
El resto del plasma se administra directamente a pacientes tras someterse a un proceso de inactivación viral, aplicado en situaciones como infecciones por VIH o hepatitis B y C.
Requisitos y proceso para donar plasma en Madrid
En la Comunidad de Madrid, los requisitos para donar plasma son ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. El procedimiento, conocido como plasmaféresis, tiene una duración aproximada de 40 minutos y permite una recuperación rápida, lo que posibilita repetir la donación a las 48 horas.
Las personas interesadas pueden consultar los puntos de donación de plasma habilitados en la región, además del Centro de Transfusión, a través de la web oficial de la Comunidad de Madrid.
