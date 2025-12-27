Madrid concentra casi un tercio de la ciencia española, aunque la colaboración con la empresa sigue en mínimos

Al otro lado de la balanza de su extremadamente delicada situación económica, las universidades públicas madrileñas lideran el potencial investigador a nivel nacional. Según el último informe sobre el sistema universitario español publicado por la Fundación CYD, la Comunidad de Madrid es una de las regiones con mayor gasto en I+D del país y firma alrededor de un tercio de la ciencia que se publica en España.

Según dicho análisis, en 2023 Madrid gastó 6.039 millones de euros en investigación, casi un 27% de los 22.379 millones dedicados en el conjunto del territorio. Junto a Cataluña, Andalucía y País Vasco, estas regiones concentraron más del 80% de toda la inversión nacional en esta materia. En términos de esfuerzo relativo, la Comunidad ocupa el segundo lugar del ranking, con un 2,06% de inversión sobre el PIB, solo superada por el País Vasco (2,35%).

Unas cifras de gasto que se traducen de forma casi directa en la generación de conocimiento: Madrid aporta el 30,76% de todas las publicaciones a nivel nacional, con 155.124 documentos publicados entre 2021 y 2024, con la Universidad Complutense (UCM) y la Autónoma (UAM) como principales focos productores, 29.954 y 22.443 publicaciones, respectivamente. Sumando a Cataluña y Andalucía, las tres regiones concentran cerca de un 75% de toda la producción científica española.

Este patrón, señala la Fundación, se repite en el indicador de potencial investigador - del 0,311 en Madrid; 0,263 en Cataluña y 0,187 en Andalucía-, donde "estas mismas regiones lideran el ranking nacional, evidenciando una marcada concentración geográfica de recursos y capacidades". En el caso madrileño, este liderazgo en volumen se apoya, sobre todo, en la fortaleza de las instituciones.

En este sentido, el informe refleja que buena parte de la producción madrileña se hace en “modo red”: la colaboración intersectorial alcanza los 97.766 documentos (un 63,02% del total d la producción regional), con un peso muy alto de colaboraciones con el sistema sanitario regional, que participa en 49.579 documentos (31,96%), y el sector gubernamental, que lo hace en 44.525 (28,70%).

Por el contrario,a pesar de la alta densidad de multinacionales y el sector de servicios avanzados concentrado en la capital, el porcentaje de colaboración de las universidades públicas madrileñas con el sector privado es moderado. Las empresas apenas figuran en 10.450 proyectos de investigación, un 6,74% del total de publicaciones. Por centros, la Complutense figura con un 4,33% (1.296 documentos), la Politécnica con un 5,34% (823) y la Carlos III con un 5,84% (586); mientras que la Rey Juan Carlos baja al 1,77% (147) y la de Alcalá aparece con un 3,70% (297).

Estas escuetas cifras de colaboración con el sector empresarial, apunta la Fundación CYD, abre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de transferencia tecnológica en la región, permitiendo convertir el indiscutible liderazgo en volumen en una ventaja reconocible e colaboración empresarial e impacto social.