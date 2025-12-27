SEGURIDAD
La Comunidad de Madrid pide al Gobierno "más y mejores medios" para Policía Nacional y Guardia Civil
"Hemos visto como esta Navidad ha habido cuatro fallecidos por distintas reyertas en la ciudad de Madrid", asegura el consejero de Presidencia
Europa Press
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel García Martín, ha pedido al Ministerio de Interior y a la Delegación del Gobierno en Madrid "más y mejores medios" para la Policía Nacional y la Guardia Civil, después de los últimos cuatro apuñalamientos en la Comunidad.
Así lo ha manifestado en un audio difundido a los medios durante una visita este sábado a Braojos de la Sierra donde ha conocido los vehículos municipales adquiridos para este pueblo por la Comunidad, y las nuevas marquesinas de autobús con calefacción.
En esta línea, ha apelado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "¿a qué están esperando para tomar medidas y dotar de más medios a la Policía Nacional y a la Guardia Civil?", y ha añadido que lo llevan pidiendo "desde hace muchísimo tiempo".
"En menos de una semana, hemos visto como esta Navidad ha habido cuatro fallecidos por distintas reyertas en la ciudad de Madrid", ha recordado.
