Madrid ampliará su Red de Factorías Industriales con un nuevo centro en Villa de Vallecas

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha el próximo año la factoría industrial de Villa de Vallecas, ubicada en el polígono de La Atayuela, con el objetivo de reforzar la Red de Factorías Industriales de la ciudad, actualmente integrada por los centros de Vicálvaro y Villaverde.

El nuevo complejo contará con una superficie superior a los 4.300 metros cuadrados y un presupuesto de 9,2 millones de euros, financiados a través del Plan Sures para el desarrollo de los distritos del sur y del este de Madrid. Según ha informado el Consistorio, el espacio ofrecerá naves para empresas y startups, además de servicios de asesoramiento, aceleración, formación especializada y networking.

Con este proyecto se incorporarán 14 nuevas naves a la red municipal, que forma parte del Plan de Industria de la Ciudad de Madrid 2025-2027. Este plan fue aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 25 de septiembre y cuenta con una dotación global de 196 millones de euros.

La actividad de las factorías de Vicálvaro y Villaverde ha generado hasta la fecha más de 213 empleos directos y una facturación superior a los 11 millones de euros, según los datos recogidos hasta el 30 de septiembre de 2025. Durante ese año se impartieron 63 sesiones formativas con más de 1.000 asistentes, se realizaron 1.159 asesoramientos a 415 empresas y se desarrollaron 98 actividades de colaboración con el ecosistema industrial.

Actualmente, un total de 21 proyectos industriales y servindustriales están alojados en estas instalaciones, pertenecientes a sectores como la aeronáutica, el ciclo del agua, la biotecnología, la energía, la economía circular, la industria alimentaria, la automoción o la fabricación digital.

La Red de Factorías Industriales, diseñada con el consenso de agentes sociales, educativos y empresariales, persigue impulsar un modelo productivo sostenible, energéticamente eficiente, competitivo y tecnológicamente avanzado, capaz de generar empleo estable y de calidad en sectores estratégicos alineados con la industria 5.0 y la economía circular.

Nuevas bases de acceso

El Ayuntamiento ha aprobado nuevas bases de convocatoria pública dirigidas a pymes y autónomos con proyectos industriales o servindustriales interesados en acceder a los servicios de la red y a la concesión de naves industriales. Estas bases, publicadas el 19 de noviembre de 2025 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, buscan impulsar la transformación del modelo de la pequeña y mediana empresa industrial.

El primer plazo de solicitud finaliza el 31 de diciembre, mientras que una nueva convocatoria se abrirá el 1 de febrero de 2026. El periodo máximo de estancia en las naves será de cinco años, ampliable en tres años adicionales en el caso de proyectos estratégicos.

Tendrán esta consideración los proyectos vinculados a sectores como los semiconductores, el aeroespacial, la automoción, el hidrógeno verde, la biotecnología y la salud, que podrán acceder a condiciones especiales previa evaluación técnica.