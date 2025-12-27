La Liga de 'Soccer' Profesional: el Atlético capitanea el desembarco de capital de EEUU en España

Estados Unidos y LaLiga cada vez tienen más puntos en común. Si bien la polémica iniciativa de Javier Tebas de llevarse el Villarreal-Barça de la última jornada a Miami terminó evaporándose, la relación que guarda la competición española con el país americano sigue siendo de lo más estrecha. Parafraseando aquel proverbio: si LaLiga no va a Estados Unidos, Estados Unidos va a LaLiga.

En un panorama actual en el que el fútbol se ha convertido en un entramado empresarial con inversores de cualquier rincón del mundo, son Arabia Saudí y Qatar quienes normalmente acaparan todos los focos como países más vinculados a clubes potentes e incluso a competiciones de nivel nacional e internacional. El Mundial de Qatar, las Supercopas llevadas a Arabia Saudí, las propiedades de entidades como el PSG o el Manchester City... Todo ello son ejemplos de un mundo futbolístico mucho más globalizado en el que está empezando a coger peso Estados Unidos.

Precisamente en España, donde los 'petrodólares' brillan por su ausencia, las inversiones americanas están mucho más presentes de lo que pensamos. En ese sentido, tan solo en LaLiga hasta siete clubes cuentan con empresas de origen estadounidense o latinoamericano en sus propiedades e incluso en algunos clubs estas se han convertido en las máximas accionistas, conformando así la Liga de 'Soccer' Profesional.

La Liga de 'Soccer' Profesional

A Atlético de Madrid, Sevilla, Mallorca, Girona, Elche, Espanyol y Real Oviedo se les suman, además, otros 11 clubes de Segunda División que también cuentan con inversores americanos en sus accionariados: Leganés, Real Valladolid, Real Zaragoza, Real Racing, Albacete, Cádiz, Deportivo*, Burgos, Castellón, Real Sporting y Córdoba.

No hay que remontarse muy atrás para encontrar los últimos desembarcos de dinero estadounidense en LaLiga. Este mismo 2025 se produjeron las adquisiciones de Espanyol y Atlético de Madrid por parte de empresas norteamericanas.

En el caso del Espanyol, el grupo de origen chino Rastar vendió el club blanquiazul a la empresa Velocity Sports Partners, brazo inversor de ALK Capital liderado por Alan Pace que adquirió el 99,65% de las acciones de la entidad perica.

Por su parte, el Atlético de Madrid y sus principales accionistas llegaron recientemente a un acuerdo para que Apollo Sports Capital (brazo inversor del fondo americano Apollo Global Management) se convirtiese en accionista mayoritario (57%) del club rojiblanco, que ya contaba -y seguirá contando de forma minoritaria- con la presencia de Ares Management, también estadounidense.

El Mallorca, como el Espanyol, también cuenta con una propiedad íntegramente estadounidense. El equipo balear pertenece a Andy Kohlberg -accionista mayoritario que adquirió en 2023 las participaciones de su compatriota Robert Sarver- y a otros pequeños inversores como los exjugadores y entrenadores de la NBA Steve Nash y Steve Kerr. Todo a través de Liga ACQ Legacy Partners, que posee el 99,99% de las acciones.

Otros equipos como el Sevilla o el Girona cuentan con una participación minoritaria de empresas de Estados Unidos. En el caso del club hispalense, es la aseguradora neoyorquina A-Cap quien controla el paquete americano, es decir, un 14% de las acciones, tras desvincularse de él la empresa 777 Partners. Mientras que en el Girona es Marcelo Claure, empresario boliviano-estadounidense, quien representa a América con un 35% de las acciones mediante Claure Group, según datos de 'Intelligence 2P'.

En una mesa aparte comen Elche y Real Oviedo, cuyas propiedades son de origen argentino y mexicano, respectivamente. El dueño del Elche es el porteño Christian Bragarnik, que desde el año 2019 es titular del 97,49% de las acciones de la entidad franjiverde. Por su parte, el Grupo Pachuca posee el 59,97% del Real Oviedo, con el también mexicano Carlos Slim como dueño de otro 15,45% a través del Grupo Carso.

11 de 22 en Segunda División

Pero la inversión americana va más allá de la Primera División. Y es que la mitad de los equipos de LaLiga Hypermotion (11/22) también entrarían dentro de esta lista, lo que supone que un 42,85% de los clubes de Primera y Segunda mantienen vínculos con empresas norteamericanas o latinoamericanas.

En la categoría de plata destacan los casos del Real Zaragoza, propiedad del consorcio americano liderado por Jorge Mas y con vínculos con el Atlético de Madrid; el Leganés, con Blue Crow Sports (Jeff Luhnow) como dueños; el Real Sporting, propiedad del grupo mexicano Orlegi Sports; y el Castellón, que pertenece al greco-canadiense Haralabos Voulgaris

El máximo accionista del Real Valladolid es la empresa Ignite, liderada por el mexicano Gabriel Solares tras la reciente salida de Ronaldo Nazário; el Racing pertenece al argentino Sebastián Ceria y el Burgos a su compatriota Marcelo Figoli; y el Albacete echa raíces en venezuela con Georges David Kabchi y su familia como propietarios.

Además, el estadounidense Ben Harbour es accionista minoritario del Cádiz mientras que la empresa de Estados Unidos Park Bench lo es en el Córdoba. Finalmente, también entraría en la lista el RC Deportivo a través de Abanca, que si bien es una empresa española, su dueño es el hispano-venezolano Juan Carlos Escotet.

Más allá de las inversiones en clubes españoles, el poderío estadounidense es tal que el principal patrocinador de LaLiga hasta el año 2028 no es otro que EA Sports, división de la empresa californiana Electronic Arts que da nombre tanto a la Primera (LaLiga EA Sports) como a la Segunda División (LaLiga Hypermotion, tecnología utilizada en los videojuegos de fútbol).