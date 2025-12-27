El Gobierno de Ayuso ensalza la sanidad madrileña como "la mejor de Europa" tras la polémica con el hospital de Torrejón

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha ensalzado la sanidad madrileña como "la mejor sanidad de Europa gracias a la inversión, al presupuesto, a la gestión del Gobierno de la Comunidad" y a sus "magníficos profesionales, tanto de la sanidad pública como de la sanidad público-privada". Lo ha afirmado en un audio difundido a los medios durante una visita este sábado a Braojos de la Sierra, donde ha conocido los vehículos municipales adquiridos para el municipio por la Comunidad y las nuevas marquesinas de autobús con calefacción.

García Martín ha subrayado además que el presupuesto de la Comunidad de Madrid, aprobado recientemente por la Asamblea de Madrid, contempla "una inversión histórica" para la sanidad pública de más de 11.000 millones de euros. "Un modelo que funciona, un modelo de éxito, que de hecho es un modelo que es exportado a otras zonas del mundo", ha añadido.

Las declaraciones del consejero llegan en plena controversia por el Hospital Universitario de Torrejón, después de que trascendiera una grabación del ya dimitido consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, en la que ordenaba subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes menos rentables para aumentar los beneficios.

En el pleno de la Asamblea, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defendió que las cifras asistenciales del hospital "son muy buenas" y sostuvo que en la sanidad madrileña "no sobra nadie", ni el "modelo privado" ni el público. En respuesta a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, Ayuso afirmó que el centro atenderá este año 421.000 consultas externas, 90.000 más que el año pasado; que "ha aumentado su plantilla", que "han reducido las listas de espera" y que los pacientes "les dan un 8,5 de media sobre 10".

Durante el mismo debate parlamentario, Ayuso atribuyó las críticas de la izquierda a que están "a la ideología" y reprochó que cuando gestionan lo hacen "con incoherencia y con sectarismo". También cargó contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por la huelga de médicos contra la reforma del estatuto marco, y cifró en 1.000 consultas, 600 cirugías y 1.000 pruebas las citas canceladas por los paros.

Por su parte, Bergerot sostuvo que las palabras del ex directivo de Ribera Salud evidencian que "si la sanidad se trata como un negocio, no es un servicio público", sino que convierte a los ciudadanos "en mercancía".

Ayuso volvió a referirse al caso este sábado, al llegar al Congreso para participar en los actos del aniversario de la Constitución, donde aseguró que el hospital tiene "datos de espera inmejorables" e insistió en que "cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer algún tipo de negocio y que haga prevalecer una vida sobre otra tendrá respuesta contundente y sin paliativos".

La presidenta madrileña agradeció el trabajo de los profesionales del hospital y recordó que hubo dos denuncias: una sobre la "obligación de aumentar las listas de espera por un interés político" y otra por la supuesta reutilización de material médico e, incluso, el hallazgo de restos humanos en camas del hospital, un extremo que calificó de "gravísimo". En este contexto, anunció la apertura de una nueva inspección, que se suma a las "40 inspecciones anuales" que, según dijo, se realizan en el centro y que la Comunidad pretende incrementar.