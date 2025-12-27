La Comunidad de Madrid destina 2,3 millones a medidas piloto para mejorar la seguridad en sus carreteras

La Comunidad de Madrid ha autorizado la firma de un convenio con la Asociación Española de la Carretera (AEC) para desarrollar proyectos innovadores orientados a reforzar la seguridad vial en la red regional. El acuerdo, dotado con 2,3 millones de euros y con una vigencia de cuatro años, contempla la puesta en marcha de estudios y pruebas piloto para aplicar nuevas soluciones en carretera.

El objetivo se enmarca en la Estrategia de Seguridad Viaria 2024/2030, aprobada el año pasado, con la meta de reducir al 50 % las víctimas mortales y los heridos graves en accidentes de tráfico en 2030, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Dentro de este convenio, se trabajará en identificar soluciones disponibles en el mercado, analizar los tramos más adecuados para su implantación y programar pruebas piloto. Una vez finalizados los estudios, las conclusiones servirán como base para extender las medidas con "mayor impacto" al conjunto de la red viaria.

El Gobierno regional subraya que este acuerdo se suma a actuaciones ya en marcha en los más de 2.500 kilómetros de vías que gestiona. Entre ellas, la Dirección General de Carreteras ya ha incorporado herramientas como la obtención de datos a través de vehículos conectados para mejorar el diagnóstico de actuaciones y la localización en tiempo real de obras de mantenimiento mediante balizas luminosas.

Además, prevé la instalación de señales antihielo dentro del Plan de Inclemencias Invernales 2025/26.