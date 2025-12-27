MADRID
Calcinados seis coches y una moto en el incendio de un garaje en La Latina
Hasta el lugar del suceso, ocurrido a las 22:30 horas de este viernes, se desplazaron 14 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid
EP
Un incendio declarado pasadas las 22.30 horas de este viernes en un aparcamiento de residentes situado en la calle Rafael Finat, en el distrito madrileño de La Latina, ha calcinado seis coches y una motocicleta, sin que se hayan registrado heridos, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.
Hasta el lugar se han desplazado un total de 14 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han encontrado grandes dificultades de acceso debido a la gran cantidad de humo acumulado en las entradas del aparcamiento.
El fuego se localizó finalmente en la planta -2 del edificio. Como consecuencia del incendio, además de los vehículos afectados -todos ellos de combustión-, parte del forjado se ha visto dañado, llegando a desprenderse y cayendo sobre varios coches estacionados.
No ha sido necesario realizar rescates y tampoco se han reportado víctimas, si bien efectivos de Samur-Protección Civil se han desplazado también hasta el lugar del incidente de manera preventiva. Ha intervenido también Policía Municipal.
Las causas del incendio están siendo investigadas.
- Más Madrid propone la creación de supermercados públicos municipales para contener la inflación de los alimentos
- Adiós a los petardos: esta es la ciudad madrileña que ha prohibido los fuegos artificiales en Navidad
- Móstoles acoge el 'Musical K-Pop Fever': concierto y coreografías en la Plaza de las Constelaciones
- Tensión en el puerto de Cotos con 'centenares' de atrapados en la nieve: 'Tiene que venir la Guardia Civil
- Las fracturas de pene se disparan en Navidad: por qué ocurren y cuándo acudir a urgencias
- 5 vinos 'a prueba de cuñados': regalos de última hora de Navidad con los que siempre quedas bien
- Toledo tendrá una segunda estación de tren: ubicación, fechas y qué pasará con Santa Barbará
- Los vecinos de Torrejón se movilizan contra la Ronda Sur por pasar a 12 metros de las casas próximas