Calcinados seis coches y una moto en el incendio de un garaje en La Latina

Hasta el lugar del suceso, ocurrido a las 22:30 horas de este viernes, se desplazaron 14 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid

Incendio en un parking en la calle Rafael Finat, La Latina, Madrid

Incendio en un parking en la calle Rafael Finat, La Latina, Madrid / EMERGENCIAS MADRID

EP

MADRID

Un incendio declarado pasadas las 22.30 horas de este viernes en un aparcamiento de residentes situado en la calle Rafael Finat, en el distrito madrileño de La Latina, ha calcinado seis coches y una motocicleta, sin que se hayan registrado heridos, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado un total de 14 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han encontrado grandes dificultades de acceso debido a la gran cantidad de humo acumulado en las entradas del aparcamiento.

El fuego se localizó finalmente en la planta -2 del edificio. Como consecuencia del incendio, además de los vehículos afectados -todos ellos de combustión-, parte del forjado se ha visto dañado, llegando a desprenderse y cayendo sobre varios coches estacionados.

No ha sido necesario realizar rescates y tampoco se han reportado víctimas, si bien efectivos de Samur-Protección Civil se han desplazado también hasta el lugar del incidente de manera preventiva. Ha intervenido también Policía Municipal.

Las causas del incendio están siendo investigadas.

