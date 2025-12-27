VISITA
Almeida será recibido el domingo en una audiencia privada con el Papa León XIV durante su visita a Roma
En marzo de 2023 también mantuvo un encuentro con el Papa Francisco
EP
MADRID
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida será recibido en una audiencia privada con el Papa León XIV durante su visita a Roma, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Será este domingo cuando Almeida mantendrá una audiencia privada con León XIV aprovechando su viaje de carácter personal a Roma este fin de semana.
Martínez-Almeida entregará al Pontífice una talla en plata de la Virgen de La Almudena. El encuentro tendrá lugar el domingo a las 12.30 horas en el Palacio Apostólico de Ciudad del Vaticano.
Será la segunda vez que el regidor madrileño es recibido por un Papa: el primer edil madrileño mantuvo una audiencia con el Papa Francisco el 18 de marzo de 2023.
