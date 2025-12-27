Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almeida será recibido el domingo en una audiencia privada con el Papa León XIV durante su visita a Roma

En marzo de 2023 también mantuvo un encuentro con el Papa Francisco

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una rueda de prensa.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una rueda de prensa. / Carlos Luján / EP

EP

MADRID

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida será recibido en una audiencia privada con el Papa León XIV durante su visita a Roma, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Será este domingo cuando Almeida mantendrá una audiencia privada con León XIV aprovechando su viaje de carácter personal a Roma este fin de semana.

Martínez-Almeida entregará al Pontífice una talla en plata de la Virgen de La Almudena. El encuentro tendrá lugar el domingo a las 12.30 horas en el Palacio Apostólico de Ciudad del Vaticano.

Será la segunda vez que el regidor madrileño es recibido por un Papa: el primer edil madrileño mantuvo una audiencia con el Papa Francisco el 18 de marzo de 2023.

