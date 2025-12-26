Terminado el tramo del Arco Verde que conecta Las Rozas con Majadahonda y Torrelodones

El Ayuntamiento de Las Rozas ha completado la ejecución de un tramo de 14 kilómetros del proyecto regional Arco Verde, impulsado por la Comunidad de Madrid, que enlaza el municipio con Majadahonda por el sur y con Torrelodones por el norte. El recorrido combina tramos urbanos con otros que discurren por zonas naturales.

Arco Verde tiene como objetivo conectar los tres Parques Regionales de la Comunidad de Madrid con otros espacios naturales de interés, rodeando el Anillo Ciclista de la capital. La iniciativa está llamada a convertirse en uno de los ejes de la futura red de infraestructuras verdes de la región, con la finalidad de favorecer, conservar y proteger la biodiversidad.

Cuando esté finalizado en su conjunto, el proyecto unirá 26 municipios madrileños con los tres grandes Parques Regionales —la Cuenca Alta del Manzanares, el Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, y el Parque Regional del Sureste— a través de la red de Vías Pecuarias y otros caminos y senderos, configurando un gran corredor verde que rodeará Madrid y su área metropolitana.

En el caso de Las Rozas, el nuevo tramo facilita la conexión con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, así como con parques periurbanos y enclaves ambientales del municipio, entre ellos el Parque 1º de Mayo, la Dehesa de Navalcarbón, el Centro Medioambiental de la Naturaleza, el Parque París o la Corona Forestal de El Abajón.

La actuación incluye además la creación de nuevos espacios orientados al disfrute de la naturaleza y al acercamiento sostenible de la población, con dotaciones adaptadas a la previsión de afluencia en las distintas zonas. Los trabajos han contemplado el acondicionamiento y mejora de caminos, la incorporación de equipamientos de uso público, cartelería y señalética, y la conexión con los principales carriles bici.

Desde el consistorio destacan que los principales beneficios para los vecinos pasan por la mejora de la biodiversidad y la conectividad de hábitats, mediante la creación y recuperación de espacios que puedan servir de refugio para diferentes especies. En este sentido, se han previsto plantaciones de especies autóctonas vinculadas a dos de las tres zonas de descanso proyectadas.

El proyecto también refuerza la movilidad sostenible, especialmente para residentes del Distrito Centro, gracias a la mejora del firme de caminos y senderos. A ello se suma el incremento de las zonas naturalizadas, con plantaciones de árboles y arbustos autóctonos en los puntos de descanso, una medida que el Ayuntamiento enmarca en la lucha contra el cambio climático.

Las obras han supuesto una inversión de 92.075,74 euros y han sido financiadas en parte a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (Fondos Next Generation EU), obtenidos por medio de la Oficina de Captación de Fondos Europeos de Las Rozas Innova.