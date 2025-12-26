El uso de la tarjeta sanitaria virtual crece más de un 40% en 2025 en Madrid

Satisfacción en la Consejería de Digitalización con el nivel de uso y penetración de la tarjeta sanitaria virtual (TSV), la aplicación que permite a los madrileños acceder desde el teléfono móvil a diversas interacciones con el Servicio Madrileño de salud, entre ellas la gestión de citas. A lo largo de 2025, la Comunidad de Madrid ha registrado cerca de 57 millones de accesos, más de 156.000 diarios o 108 por minuto. El año pasado fueron 39,5 millones, lo que supone que ha habido un incremento del 43,5% en el uso de este canal.

Desde su presentación, en junio de 2020, la TSV ha ido incorporando funciones, si bien las más consultadas son las que tienen que ver con la atención sanitaria directa, fundamentalmente la gestión de las citas médicas, la información sobre medicación y el acceso a informes sanitarios y analíticas. El número de usuarios registrados supera ya los 3,7 millones.

Entre ellos supera el número de féminas al de varones. El 53% de los usuarios son mujeres y el 47%, hombres. En cuanto a franjas de edad, un 70% tienen más de 40 años. En concreto, un 14% tienen hasta 29 años; un 16%, entre 30 y 39 años; un 20%, entre 40 y 49 años; un 22%, entre 50 y 59 años; un 16%, entre 60 y 69 años, y un 12% más de 70 años.

En la actualidad, la aplicación ofrece hasta 68 servicios y 195 funcionalidades, parte de ellos sumados este año. En primavera, por ejemplo, se habilitó un apartado para informar sobre los niveles de polen, con la posibilidad de que los usuarios personalicen los datos en función de la planta a la que son alérgicos o la ubicación.

Otra herramienta incorporada este año es la activación de un aviso que comunica al paciente que su medicación ha sido dispensada en la farmacia. De esta forma, la aplicación ha lanzado a lo largo de este año más de 14,2 millones de alertas que han permitido que el usuario pueda confirmar si ha sido él, o no, quien ha retirado el fármaco. Si no ha sido así, el sistema envía de forma automática un correo electrónico a la inspección para que pueda revisar la operación y evitar posibles errores.

La TSV también ha estrenado este año una herramienta que recuerda citas de atención primaria. En total, han sido más de cinco millones las notificaciones enviadas en este sentido. De la misma manera, desde 2025, los usuarios pueden informarse sobre intervenciones quirúrgicas no urgentes y cambiar o cancelar consultas hospitalarias por medio de esta plataforma. Asimismo, se ha añadido la posibilidad de llevar en el móvil el carné de donante de médula.

"También ha integrado dos nuevas funcionalidades para facilitar la navegación y la usabilidad de la app, a raíz de las sugerencias realizadas por los ciudadanos en los grupos de trabajo que se organizan en el Centro de Innovación Digitaliza Madrid, para probar y mejorar las herramientas tecnológicas públicas de la región”, explica el consejero de Digitalización madrileño, Miguel López-Valverde. Se refiere a las dos últimas novedades introducidas, el pasado noviembre. Se trata de la incorporación de un buscador y un menú rápido

En concreto, se han incorporado un buscador y un menú rápido en la página principal. El buscador se ubica en la parte superior de la pantalla como una lupa, de manera que al pinchar sobre ella se abrirá una caja de texto en la que poder escribir lo que se desea buscar dentro de la aplicación. En cuanto al menú fijo, se dispone en la parte inferior con cuatro iconos que responden a las funciones más usadas: cita sanitaria, medicación, tarjeta sanitaria y un botón de resumen donde aparecen también informes y resultados. Al pinchar en cada icono se muestran las citas pendientes en los siguientes siete días, las recetas de medicamentos disponibles en la farmacia o los documentos del paciente del último mes disponibles para su descarga