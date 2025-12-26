El PSOE-M acusa al Gobierno regional de "desproteger a víctimas de violencia sexual"

La vicepresidenta de la Comisión por la Lucha contra la violencia de Género en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), ha acusado al Gobierno regional de "desproteger a víctimas de violencia sexual" por "sectarismo ideológico".

Así lo ha señalado la regidora socialista tras asegurar que la Comunidad de Madrid será "la única comunidad autónoma en toda España donde no se puede reconocer a las mujeres víctimas de agresión sexual desde las Administraciones Públicas".

La alcaldesa se refiere de este modo a la resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad, publicada en el 19 de diciembre pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se concreta el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad relativo a la acreditación de las situaciones de violencias sexuales.

Testa ha denunciado que el Gobierno regional "no solo ha votado en contra de este procedimiento en beneficio de las víctimas e incluido en la renovación del Pacto de Estado, sino que no ha remitido al Ministerio de Igualdad la relación de órganos, organismos, recursos y servicios que emitirán los informes de valoración y acreditarán las situaciones de violencias sexuales".

"Este acuerdo supone un avance y una mejora en el acceso de las víctimas de violencias sexuales a los derechos y prestaciones reconocidos en la normativa estatal, dando cumplimiento a los requerimientos tanto del Convenio de Estambul como del Pacto de Estado contra la violencia de género", ha subrayado la alcaldesa.

Además, ha explicado, esta "decisión política no solo provoca una incertidumbre en los ayuntamientos, sino que niega la aplicación de una medida recogida en la renovación del Pacto de Estado y rompe de nuevo el consenso institucional entre los diferentes partidos políticos en un tema tan vital y sensible como la violencia de género".

"El sectarismo ideológico de la presidenta regional, la señora Isabel Díaz Ayuso, nos lleva al abandono institucional y a la desprotección de las mujeres madrileñas", ha insistido la alcaldesa, quien ha avanzado que ha enviado una carta a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, pidiendo explicaciones.

En la misiva, ha exigido al Gobierno de Ayuso que "rectifique inmediatamente", ya que esta medida "tan solo responde a su confrontación personal contra el Gobierno de España, puesto que, en ayuntamientos de regiones gobernadas por el PP, como en Galicia, al menos sí desarrollan esta medida".

"En Galicia, una de las formas para que las víctimas accedan a la categoría administrativa de víctima de agresión sexual es partiendo del informe social inicial elaborado por Cáritas para que, posteriormente, los servicios especializados de los concellos, otorguen dicha categorización. No es nuestro modelo, pero al menos las víctimas sí logran este reconocimiento", ha añadido.

De este modo, Testa reitera su exigencia de que, "de manera inmediata, hagan llegar la mencionada relación al Ministerio de Igualdad ya que las víctimas en Madrid no pueden quedar excluidas y en esta situación de vulnerabilidad".

"Dejar sin protección a las mujeres agredidas sexualmente significa que no pueden acceder a recursos económicos, que no pueden tener protección en el ámbito laboral y que no tienen posibilidad de acceder a un recurso habitacional, a una vivienda, en caso de que lo necesiten", ha zanjado la regidora socialista.