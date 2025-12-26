Una psicóloga lo recuerda en Navidad: "No estás obligado a estar bien"

Diciembre llega con cenas, reuniones y un mandato silencioso: estar bien. Pero no siempre pasa. La psicóloga Erika Salinas lo resume con una frase que muchas personas necesitan leer en estas fechas: "No estás obligado a estar bien".

La Navidad también puede activar tristeza, enfado, cansancio o ansiedad. Salinas lanza un aviso especial para quienes siempre sostienen. "Eres una persona invitada más en la celebración. No eres el familiar emocional que resuelve todo. También te sientas a la mesa", indica. Porque intentar que todo fluya —mediar, calmar, evitar tensiones— puede acabar en agotamiento y culpa.

6 recordatorios para vivir las fiestas con menos presión

No te exijas emociones que no aparecen. Si hoy no sale la alegría, no significa que estés fallando: significa que algo te está pasando.

Si hoy no sale la alegría, no significa que estés fallando: significa que algo te está pasando. El estrés económico también duele. No es falta de gratitud: es una realidad. Compararte o exigirte solo suma presión.

No es falta de gratitud: es una realidad. Compararte o exigirte solo suma presión. Suelta el rol de la que armoniza todo. No tienes que ser quien calma, entiende y sostiene siempre.

No tienes que ser quien calma, entiende y sostiene siempre. Puede aparecer tu "niña interior". Si duele, a veces no es el presente: es una herida antigua activada.

Si duele, a veces no es el presente: es una herida antigua activada. Pon límites incluso en familia. Autocuidado también es decidir cuánto tiempo quedarte, qué temas no tocar o cuándo irte.

Autocuidado también es decidir cuánto tiempo quedarte, qué temas no tocar o cuándo irte. Elige cuidarte sin huir ni pelear. La idea no es ganar discusiones ni desaparecer, sino no abandonarte.

Frases útiles para poner límites (sin entrar en conflicto)

A veces lo más difícil no es sentir, sino decirlo. Estas respuestas cortas ayudan a protegerte sin dar explicaciones eternas:

"De este tema prefiero no hablar hoy".

"Me voy a quedar un rato y luego me retiro".

"Gracias, pero este año lo haré distinto".

"Ahora necesito un descanso".

La idea final de la psicóloga especializada en autoestima y en heridas emocionales es clara y muy navideña, pero sin azúcar: esta Navidad intenta elegirte. No para pelear ni para huir, sino para "no abandonarte otra vez".