SALUD MENTAL
Una psicóloga lo recuerda en Navidad: "No estás obligado a estar bien"
Entre presión emocional y estrés económico, una psicóloga propone seis recordatorios para cuidarte sin culpa durante las fiestas
Diciembre llega con cenas, reuniones y un mandato silencioso: estar bien. Pero no siempre pasa. La psicóloga Erika Salinas lo resume con una frase que muchas personas necesitan leer en estas fechas: "No estás obligado a estar bien".
La Navidad también puede activar tristeza, enfado, cansancio o ansiedad. Salinas lanza un aviso especial para quienes siempre sostienen. "Eres una persona invitada más en la celebración. No eres el familiar emocional que resuelve todo. También te sientas a la mesa", indica. Porque intentar que todo fluya —mediar, calmar, evitar tensiones— puede acabar en agotamiento y culpa.
6 recordatorios para vivir las fiestas con menos presión
- No te exijas emociones que no aparecen. Si hoy no sale la alegría, no significa que estés fallando: significa que algo te está pasando.
- El estrés económico también duele. No es falta de gratitud: es una realidad. Compararte o exigirte solo suma presión.
- Suelta el rol de la que armoniza todo. No tienes que ser quien calma, entiende y sostiene siempre.
- Puede aparecer tu "niña interior". Si duele, a veces no es el presente: es una herida antigua activada.
- Pon límites incluso en familia. Autocuidado también es decidir cuánto tiempo quedarte, qué temas no tocar o cuándo irte.
- Elige cuidarte sin huir ni pelear. La idea no es ganar discusiones ni desaparecer, sino no abandonarte.
Frases útiles para poner límites (sin entrar en conflicto)
A veces lo más difícil no es sentir, sino decirlo. Estas respuestas cortas ayudan a protegerte sin dar explicaciones eternas:
- "De este tema prefiero no hablar hoy".
- "Me voy a quedar un rato y luego me retiro".
- "Gracias, pero este año lo haré distinto".
- "Ahora necesito un descanso".
La idea final de la psicóloga especializada en autoestima y en heridas emocionales es clara y muy navideña, pero sin azúcar: esta Navidad intenta elegirte. No para pelear ni para huir, sino para "no abandonarte otra vez".
