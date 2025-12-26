Así se prepara Alcalá de Henares para 'limpiar' las Navidades

Con motivo de las festividades navideñas y la celebración de los numerosos eventos previstos en Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Valoriza han diseñado un dispositivo especial de limpieza. Su objetivo es garantizar el correcto estado de las calles y espacios públicos antes, durante y después de cada acto.

Durante todo el periodo navideño se mantendrá el servicio habitual correspondiente a sábados, domingos y festivos, al que se sumará un refuerzo extraordinario en los días de mayor afluencia de público y generación de residuos, especialmente en el casco histórico y las zonas con mayor concentración de eventos.

Un refuerzo que será más efectivo si puede apoyarse en la colaboración ciudadana, haciendo la ciudadanía un uso responsable del espacio público: Utilizando los contenedores habilitados, evitando ensuciar más de lo necesario y finalizando las celebraciones a una hora prudente. Estos pequeños gestos facilitan enormemente las labores de limpieza y contribuyen a mantener una ciudad más cuidada para todos.

Refuerzo general de contenedores

Durante todos los días festivos se instalarán contenedores y cubos adicionales en puntos estratégicos como la plaza de Cervantes, calles Ramón y Cajal y Cerrajeros, plaza de los Irlandeses y en diversas vías perpendiculares a la calle Mayor.

Esta medida tiene como finalidad que los residuos no acaben en el suelo, reduciendo la saturación de papeleras y mejorando la limpieza del entorno.

24 de diciembre

Entre las 12:00 y las 20:00 horas se prevé una elevada afluencia de personas. Para ello, se desplegará personal de refuerzo encargado de la limpieza del casco histórico, con especial atención a:

Plaza de los Santos Niños

Calle Mayor

Plaza de los Irlandeses

Calle Bedel

Calle Bustamante de la Cámara

Plaza de San Diego

Plaza de Cervantes

A partir de las 19:00 horas se activará un dispositivo especial, siendo imprescindible que las calles y la zona central estén despejadas a las 20:00 horas, con el fin de garantizar una limpieza rápida y eficaz. Una labor que podrá realizarse de manera más rápida gracias al apoyo de Policía Local.

El dispositivo contará con 15 operarios y 10 vehículos especializados, entre los que destacan barredoras mecánicas de calzadas, camiones recolectores y camiones brigada.

Prelimpieza del día de Navidad. / VALORIZA

30 de diciembre – Pre-uvas

Desde las 11:15 horas y hasta la finalización del evento en la plaza de Cervantes, se establecerá un dispositivo especial de limpieza. A partir de las 20:00 horas, continuará un operativo de retirada de residuos como refuerzo al servicio diario. Para ello, este dispositivo contará con 10 operarios, así como 5 vehículos especializados.

31 de diciembre – San Silvestre

A partir de las 6:00 horas, se llevará a cabo una limpieza exhaustiva previa para garantizar el correcto desarrollo de la prueba deportiva. Para ello, este dispositivo contará con 15 operarios, así como 12 vehículos especializados.

Después, desde las 19:00 horas se activará un nuevo dispositivo especial, siendo necesario que la zona central quede despejada a las 20:00 horas. De nuevo, el apoyo de Policía Local será esencial para esta labor.

La plantilla dispuesta para este dispositivo será de 15 operarios, así como 10 vehículos especializados.

5 de enero – Cabalgata de Reyes

Con motivo de la Cabalgata de Reyes, se realizará una limpieza intensiva antes y después del recorrido, con un amplio despliegue de medios mecánicos y humanos. Para ello, este dispositivo contará con 20 operarios y 15 vehículos especializados.

Recogida de residuos – Días 24 y 31 de diciembre

Los días 24 y 31 de diciembre no se realizará recogida de residuos. Por ello, se ruega a la ciudadanía que no deposite bolsas en los contenedores de la vía pública durante estas fechas y que se respeten las normas de separación de residuos.

No obstante, las mañanas del 25 de diciembre y 1 de enero se contará con un dispositivo especial de recogida.