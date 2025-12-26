¿Qué hacer esta Navidad en Madrid con los niños? Las 7 actividades que no te puedes perder este año con fechas, horarios y ubicaciones

Madrid en Navidad es un auténtico parque temático para familias: el centro se llena de luces, suenan villancicos en cada esquina y, entre plaza y plaza, aparecen planes pensados para que los niños se sorprendan sin parar.

Y es que, en general, la Navidad en Madrid se vive, sobre todo, a la altura de los más pequeños. Ellos son los que viven con ilusión la llegada de las fiestas y, por ello, la capital prepara infinidad de planes para que se diviertan.

Si con la llegada de las vacaciones escolares estás buscando alternativas para que los más pequeños no se queden en casa, a continuación te traemos un listado para fomentar más aún el espíritu navideño de estas fechas.

Brilli Brilli, el festival familiar de invierno de La Casa Encendida

Del 26 de diciembre al 4 de enero, La Casa Encendida despide 2025 y recibe 2026 con programación para toda la familia: instalaciones, propuestas inmersivas y talleres.

Entre las actividades, habrá una instalación para jugar y relajarse (Venturia 3), la experiencia 'Pelis con los ojos cerrados', proyecciones, miniclub de baile, talleres (como el del ilustrador Daniel Tornero) y una fiesta de pijamas con Caries (Carlangas y Natalia Ferviú). Todas estas actividades estarán disponibles en Ronda de Valencia, 2 (Embajadores) y las entradas solo cuestan 5 euros.

Navidad en familia en Teatros del Canal: espectáculos y actividades por edades

Como cada año, Teatros del Canal prepara un programa navideño con opciones desde los 3 años. Para este año, estas son las actividades elegidas:

Desde los 3 años: instalación inmersiva de danza participativa ( 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28 y 30 de diciembre; 2, 3 y 4 de enero ).

instalación inmersiva de danza participativa ( ). Desde los 4 años: títeres con El Retablo ( 20, 21, 23, 26, 27, 28 y 30 de diciembre ).

títeres con ( ). Desde los 5 años: danza contemporánea con Compagnie Fika ( 2, 3 y 4 de enero ).

danza contemporánea con ( ). Desde los 7 años: títeres con Tropos (19, 20, 21 y 23 de diciembre).

El Tren de la Navidad: el Metro de Madrid convertido en experiencia festiva

La línea 3 de Metro de Madrid se convierte estas navidades en un auténtico espectáculo con decoración, villancicos, actividades gratuitas y personajes sorpresa. Funciona hasta el 6 de enero entre El Casar y Moncloa, y los fines de semana puede haber visitas especiales de Papá Noel y de los Reyes Magos.

Cortylandia: el clásico de la Navidad que no falla

Para generaciones de madrileños, hay dos señales claras de que llegan las fiestas: las cabalgatas y Cortylandia. Este invierno, el festival celebra 47 años y vuelve con la temática 'Cortylandia Express', un tren 'hacia el país de los sueños'.

Cortylandia 2025 continuará todos los días hasta el 5 de enero de 2026. Cada pase durará un poco más de 10 minutos, suficientes para ver la historia completa y disfrutar del montaje desde el principio hasta el final. De lunes a domingo, tendrán lugar por las mañanas a las 12, 13 y 14 horas. Por la tarde, se podrá disfrutar del festival a las 17, 18, 19, 20 y 21 horas.

En los días especiales de Nochebuena, Nochevieja y víspera de Reyes (24 y 31 de diciembre, y 5 de enero), los horarios serán a las 12, 13, 14, 15, 16 y 17 horas y, el 25 de diciembre y 1 de enero, no habrá pases.

Videomappings navideños gratis: luces y proyecciones en edificios emblemáticos de Madrid

Los espectáculos de videomapping ganan peso en la Navidad madrileña con dos propuestas principales: la de la Real Casa de Correos y la de Conde Duque.

La primera es un 'calendario de adviento' gigante llamado 'La Fábrica de los deseos', con funciones gratuitas todos los días hasta el 6 de enero. Empieza a las 18:00 y se repite cada 30 minutos hasta las 23:00 horas (y hasta las 00:00 los fines de semana y del 19 de diciembre al 6 de enero).

La segunda es una obra lumínica 'Una Navidad de luz', diseñada por José Vaaliña, disponible del 17 al 23 de diciembre de 18:30 a 23:00 horas. El día de la clausura, además, se suma un concierto del Coro de Voces Graves de Madrid junto a la soprano Sonia de Munck.

Mercadillos navideños: el paseo con más tentaciones

Una de los planes navideños por excelencia es recorrer alguno de los mercadillos que coparán las calles y plazas de Madrid. El de la plaza Mayor es un imprescindible, especialmente si lo que buscas son figuritas (del 27 de noviembre al 31 de diciembre), pero en plaza de España se encuentra otro, con pista de hielo incluida.

Si buscas algo diferente, también es un buen momento para descubrir con los más pequeños el valor de lo hecho a mano en la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid (del 1 al 30 de diciembre) o el mercadillo de flores y decoración navideña de Sally Hambleton.

Naviluz te llevará a ver las luces sin que te canses por el camino

Ver el alumbrado navideño está bien, pero verlo desde un autobús es mucho mejor. Este servicio especial de autobús, que recorre algunas de las zonas más céntricas de la ciudad es un plan perfecto para que los niños disfruten de la decoración navideña sin cansarse. Este año se celebrará una nueva edición hasta el 6 de enero.

El horario es de 18:00 a 21:50 horas, con intervalos de entre 5 y 10 minutos entre un autobús y el siguiente. Eso sí, recuerda que permanecerá inactivo el 24, 25 de diciembre y el 5 de enero y que sale desde la calle Felipe, IV entre la puerta de Goya del Museo del Prado y la puerta de Servicio del Hotel Ritz.