OCIO
Mercados, belenes, circo y espectáculos para los más pequeños: los mejores planes en Madrid para este fin de semana
Entre comidas familiares y el último fin de semana del año, Madrid sigue ofreciendo una agenda cultural y de ocio muy activa
En el sprint hacia Año Nuevo, Madrid está en modo “plan fácil”: mercadillos, belenes y espectáculos para todos los públicos
Mercado de Navidad de la Plaza Mayor
Si te apetece un plan de “picoteo navideño” en versión paseo, la Plaza Mayor vuelve a ser el punto de reunión: compras de última hora, ambientazo y la excusa perfecta para enlazar con un chocolate caliente por el centro. No es un festival gastronómico como tal, pero es uno de los sitios más prácticos para localizar (según puestos y año) dulces típicos y detalles comestibles de temporada sin salir del casco histórico.
La gracia está en ir sin prisa: mirar casetas, elegir un par de caprichos y terminar con foto obligatoria bajo el alumbrado del centro. Es un plan redondo para parejas y para quien tiene visitas en casa y quiere “Madrid Navideño” en 90 minutos.
Belén del Ayuntamiento de Madrid
Uno de los belenes más buscados de la ciudad se visita dentro de CentroCentro, en Cibeles, con un montaje pensado para recorrerlo con calma y fijarte en los detalles. Es un plan cultural muy agradecido si vienes con mayores o con peques: entra fácil, no cansa y deja ese punto de “tradición madrileña” que apetece en estas fechas.
La entrada es gratuita, pero suele funcionar por turnos y conviene ir con margen si hay cola; si reservas online, puede haber un pequeño coste de gestión
Circo Price: “Sueña despierto”
El Circo Price en Navidad es el comodín infalible si te apetece espectáculo en vivo con vibra familiar: acrobacias, música y números pensados para salir con la sonrisa puesta. Es de esos planes que funcionan igual de bien con niños que con adultos que quieren “volver a creer” durante un par de horas.
📍 Teatro Circo Price, Ronda de Atocha, 35
📅 Hasta el 6 de enero de 2026
🔗 Consulta más información aquí
Cortylandia
El clásico familiar de Madrid vuelve a la fachada de Preciados: un espectáculo musical con personajes, luces y una historia “para ver en la calle” sin necesidad de entrada. Es ideal si vas con peques (o con ese amigo nostálgico) y quieres un plan corto, céntrico y 100% navideño.
- Los vecinos de Torrejón se movilizan contra la Ronda Sur por pasar a 12 metros de las casas próximas
- Más Madrid propone la creación de supermercados públicos municipales para contener la inflación de los alimentos
- Tensión en el puerto de Cotos con 'centenares' de atrapados en la nieve: 'Tiene que venir la Guardia Civil
- ¿Qué supermercados de Madrid abren en Nochebuena y Navidad? Horarios de apertura y cierre de Mercadona, Carrefour, Lidl, Ahorramás, Alcampo...
- La pelea en un bar madrileño que inspiró el villancico 'La Marimorena': 'No es descabellado pensar que ocurriera así
- Madrid se afianza como motor de la innovación empresarial: concentra el 30 % del gasto nacional
- ¿Dejas las compras para última hora? Estos son los horarios de los supermercados de Toledo durante Navidad
- El emocionante anuncio navideño del Atlético sobre la salud mental: 'No era el fútbol, era esa clase de tristeza