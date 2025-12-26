Mercados, belenes, circo y espectáculos para los más pequeños: los mejores planes en Madrid para este fin de semana

En el sprint hacia Año Nuevo, Madrid está en modo “plan fácil”: mercadillos, belenes y espectáculos para todos los públicos

Mercado de Navidad de la Plaza Mayor

Si te apetece un plan de “picoteo navideño” en versión paseo, la Plaza Mayor vuelve a ser el punto de reunión: compras de última hora, ambientazo y la excusa perfecta para enlazar con un chocolate caliente por el centro. No es un festival gastronómico como tal, pero es uno de los sitios más prácticos para localizar (según puestos y año) dulces típicos y detalles comestibles de temporada sin salir del casco histórico.

La gracia está en ir sin prisa: mirar casetas, elegir un par de caprichos y terminar con foto obligatoria bajo el alumbrado del centro. Es un plan redondo para parejas y para quien tiene visitas en casa y quiere “Madrid Navideño” en 90 minutos.

📍 Plaza Mayor 📅 Viernes 27 de diciembre 🔗 Consulta más información aquí

Belén del Ayuntamiento de Madrid

Uno de los belenes más buscados de la ciudad se visita dentro de CentroCentro, en Cibeles, con un montaje pensado para recorrerlo con calma y fijarte en los detalles. Es un plan cultural muy agradecido si vienes con mayores o con peques: entra fácil, no cansa y deja ese punto de “tradición madrileña” que apetece en estas fechas.

La entrada es gratuita, pero suele funcionar por turnos y conviene ir con margen si hay cola; si reservas online, puede haber un pequeño coste de gestión

📍 CentroCentro (Palacio de Cibeles) 📅 Hasta el 1 de enero de 2026 🔗 Consulta más información aquí

Circo Price: “Sueña despierto”

El Circo Price en Navidad es el comodín infalible si te apetece espectáculo en vivo con vibra familiar: acrobacias, música y números pensados para salir con la sonrisa puesta. Es de esos planes que funcionan igual de bien con niños que con adultos que quieren “volver a creer” durante un par de horas.

📍 Teatro Circo Price, Ronda de Atocha, 35 📅 Hasta el 6 de enero de 2026 🔗 Consulta más información aquí

Cortylandia

El clásico familiar de Madrid vuelve a la fachada de Preciados: un espectáculo musical con personajes, luces y una historia “para ver en la calle” sin necesidad de entrada. Es ideal si vas con peques (o con ese amigo nostálgico) y quieres un plan corto, céntrico y 100% navideño.