Uno de los belenes vivientes más grandes y espectaculares de España está a una hora de Madrid: estos son los dos únicos días que se puede visitar

Comienza la cuenta atrás para una de las actividades más esperadas por los madrileños. Si bien durante las fiestas podemos patinar sobre hielo, visitar mercadillos o simplemente pasear entre el alumbrado, hay actividades que se ganan el corazón de todos aquellos que las visiten.

Entre ellas, los Belenes Vivientes, esas representaciones a tamaño real que acaparan tanto la atención de niños como la de los adultos. En concreto, la gente busca acercarse a aquellos que se diferencien del resto, con decoraciones que se salgan fuera de lo común, que cuenten con una elevada participación o que permitan que la gente se una a ellos.

En esta nota, el Belén Viviente de Alalpardo se convierte en una cita casi que imperdible. Esta pequeña localidad de Madrid recibirá a cientos de turistas que vendrán a disfrutar de las escenas que montan los vecinos en lo que es uno de los belenes más grandes y espectaculares de la Comunidad y de España.

¿Dónde se hace el Belén Viviente de Alalpardo?

Este belén es famoso por sus figuras vivientes totalmente inmóviles, que recrean escenas clásicas del nacimiento de Jesús con gran realismo. La concentración en la quietud de las figuras da una atmósfera contemplativa y singular, donde el público puede pasear y admirar cada escena como si fuera una galería de arte viviente.

Las escenas que montan los vecinos de Alalpardo son las grutas, el castillo de Herodes y personajes como los pescaderos y lavanderas. Se monta en el Parque del Rosario y tiene una extensión de 1.000 metros cuadrados. Los vecinos llevan realizando más de 25 años esta representación y, lo mejor, es que para participar no es necesario ser vecino de la localidad.

Solo disponible durante dos días esta Navidad: guarda las fechas

El Belén Viviente de Valdeolmos-Alalpardo se puede visitar el 25 y 26 de diciembre y cuenta con más de 150 figurantes. El ángel es una de las figuras principales de este belén y para elevarla colocan una escalera y con una estructura por detrás, la figurante se mantiene toda la noche suspendida en el aire.

Cada año visitan el Belén Viviente de Valdeolmos-Alalpardo unas 8.000 personas, por lo que, si no quieres perderte esta bonita tradición, no dudes en explorar Alalpardo estas fiestas navideñas y pasar por su Belén Viviente.