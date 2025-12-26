La mejor escapada de Navidad está a 30 minutos de la capital: el balneario con 'flotarium', cascada de hielo y jacuzzis perfecto para disfrutar en invierno

Madrid no solo es una ciudad que nunca se detiene; también es el mejor punto de partida para una escapada rápida cuando el cuerpo pide un respiro. Aunque solemos pensar que para relajarse hay que montar un viaje largo, muy cerca de la capital existe un rincón donde desconectar sin perder media mañana en carretera: las Thermas de Griñón, un centro termal enorme, cómodo y pensado para quienes viven al ritmo madrileño.

A pocos minutos de la M-50, este balneario se ha convertido en el refugio favorito de quienes quieren combatir el frío, bajar revoluciones o simplemente regalarse un día de autocuidado. Con más de 3.200 m² dedicados al bienestar, combina aguas termales, tratamientos y un circuito inspirado en distintos mares del mundo.

Un balneario gigante a un paso de Madrid

La cercanía es su punto fuerte. Muchos madrileños van y vuelven en el mismo día, algo imposible con otros destinos termales más alejados. Aquí, el relax empieza nada más entrar, con un recorrido que incluye piscinas frías y calientes, chorros, zonas de contracorrientes y termas que recrean los colores del Mediterráneo.

Thermas de Griñón / Angel Linares | web Thermas de Griñón

También cuenta con espacios que imitan la flotabilidad del Mar Muerto, la frescura del Cantábrico y varios jacuzzis en forma de trébol. Uno de los rincones más llamativos es la cascada de hielo, perfecta para quienes buscan mejorar la circulación mediante contrastes térmicos.

Si no sabes por dónde empezar, los propios responsables aconsejan este recorrido básico recomendado:

Piscinas frías y calientes para activar la circulación

Termas con aguas cristalinas estilo Mediterráneo

Zona Cantábrico y Mar Muerto para sensaciones diferentes

Circuito con contracorrientes

Flotarium futurista para relajación profunda

Jacuzzis en trébol

Cascada de hielo para tonificar y revitalizar

Precios, horarios y tratamientos disponibles

Para acceder al circuito es necesario reservar llamando al 918 103 526. La entrada general para adultos cuesta 37 € e incluye 3 horas de circuito. Los niños (8 a 12 años) pagan 35 € y deben ir acompañados. La entrada matinal cuesta 30 € y es válida de lunes a jueves antes de las 12:00. También hay pases especiales de 2 horas por 30 €, según el día y franja horaria.

El centro abre de lunes a viernes de 10:00 a 21:00; los sábados hasta las 22:00 y los domingos y festivos hasta las 15:00.

Para quienes buscan algo más completo, las Thermas ofrecen una amplia selección de packs y tratamientos premium: masajes con piedras volcánicas, rituales orientales, chocolaterapia, tratamientos faciales de oro, masajes Vichy, craneofaciales o relajantes.

Las opciones en pareja son muy populares: Dúo Thai, Dúo Salino, Dúo Eco o Dúo Oasis, que combinan circuito termal y masajes. También hay packs individuales para quienes prefieren una sesión a medida.

Otro de los servicios destacados es la haloterapia, ideal para mejorar la respiración, reducir el estrés o aliviar problemas de la piel. Las sesiones son de 50 minutos y pueden adquirirse en bonos para adultos y niños. La oferta de masajes es una de las más completas de la Comunidad de Madrid: tailandés clásico, salino, relajante, deportivo, reflexología podal, masajes para embarazadas, craneales, ayurvédicos con pindas o descontracturantes con bambú, entre otros.