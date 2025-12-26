Más Madrid reclama a la Comunidad de Madrid la retirada del amianto en un colegio de Pinto: "La salud de los niños y niñas es lo primero"

Más Madrid Pinto ha solicitado directamente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid la retirada del amianto en el colegio público CEIP Buenos Aires, en la localidad madrileña de Pinto, tras denunciar la falta de actuación del Gobierno municipal.

Según explica la formación, previamente pidió al Ejecutivo local -integrado por Partido Popular y Pinto Avanza- que fuera el Ayuntamiento quien realizara la petición, al ser la Consejería la administración competente para la retirada de este material en centros públicos. Sin embargo, asegura que no ha obtenido respuesta, ni tampoco las familias afectadas.

La concejala de Más Madrid Pinto Elena Ancos sostiene que, de acuerdo con el censo de amianto en edificios de Pinto, el CEIP Buenos Aires aparece con prioridad alta y con marzo de 2026 como fecha recomendada para la retirada. "Según el censo de amianto en edificios de Pinto, el CEIP Buenos Aires tiene una prioridad alta de retirada y la fecha que figura como recomendada para su retirada es en marzo de 2026, es decir en menos de tres meses, y el gobierno de Pinto todavía no se ha puesto en marcha ni ha comunicado la retirada a los padres y madres", afirma.

En este sentido, Ancos añade que "no existe absolutamente ninguna justificación para la inacción del gobierno municipal, más bien al contrario: la salud de los niños y niñas y el personal del colegio es lo primero y además, existen subvenciones para la retirada del amianto que el PP y Pinto Avanza pueden solicitar".

Más Madrid Pinto enmarca esta denuncia en una crítica más amplia a la gestión municipal en servicios vinculados a la infancia y menciona, entre otros asuntos, el cierre de la ludoteca del parque Fúster, problemas de temperatura en otra ludoteca, deficiencias de accesibilidad y el cierre de la biblioteca de la Casa de la Cadena.

La formación asegura que seguirá reclamando actuaciones para que la retirada del amianto se ejecute dentro de los plazos recomendados. "La ciudadanía ya sabe que la salud, si no hay negocio de por medio, no interesa al Partido Popular y sus socios", añade Elena Ancos.