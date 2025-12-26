Isabel Díaz Ayuso: "Me levanto a las 5 de la mañana, a las 6 ya estoy trabajando y a las 8, en el gimnasio. Las dos primeras horas son un filón, tengo una inspiración absoluta”

Hay personas a las que les gusta madrugar, las conocidas coloquialmente como 'morning person', y luego está Isabel Díaz Ayuso, que lleva lo de despertarse temprano y aprovechar las primeras horas del día a otro nivel. “Me levanto a las 5, a las 6 de la mañana ya estoy trabajando y a las 8 en el gimnasio. Las dos primeras horas son un filón, tengo una inspiración absoluta”, ha contado la Presidenta de la Comunidad de Madrid cuando habla de su rutina diaria, y no hay frase que describa mejor cómo equilibra una agenda exigente, ejercicio físico y productividad mental en un mismo día.

Y es que, no se trata de una declaración banal, ya que es una muestra de cómo es su personalidad, y cómo ha convertido el orden, la disciplina y la constancia en su método de trabajo. Y sí, sabemos que puede sonar intenso, pero también revela una filosofía de vida que muchas personas sueñan con implementar algún día.

Las mañanas: el momento más valioso del día para ella

Para Ayuso, despertarse temprano por la mañana no es un castigo, sino un privilegio. “A las seis de la mañana ya estoy trabajando”, aseguró con naturalidad en el podcast de Vicky Martín Berrocal 'A solas con'. Esas primeras horas del día, en las que todaía no hay reuniones, ni llamadas ni decisiones políticas, es cuando su mente se siente más creativa, más inspirada. En silencio, sin interrupciones, ella dedica ese tiempo a escribir discursos, repasar temas pendientes y planificar el día antes de que sus obligaciones requieran su atención. En su agenda, esas horas son oro puro porque le permiten pensar con claridad.

No se trata solo de madrugar por madrugar, sino de hacer que cada minuto cuente. Y exprimir el día en una sociedad en la que siempre le vamos robando horas al reloj para intentar (no siempre con éxito) llegar a todo. "Las dos primeras horas son un filón, tengo una inspiración absoluta, me cunde muchísimo", explica.

El ejercicio, siempre por la mañana

Agenda apretada no significa excusas para descuidarse físicamente. Muy al contrario. Isabel ha incorporado el ejercicio físico a primera hora no como un capricho, sino como una herramienta fundamental para su bienestar. "Soy de correr por las mañanas. Me gusta ver salir el sol y sentir que tengo el control del día", añade.

Esta decisión no es gratuita. Tras un período difícil, Ayuso comprendió que el movimiento físico era tan necesario como respirar. Entrenamientos de fuerza, máquinas, pesas, incluso correr se convirtieron en pilares para gestionar su ansiedad y su salud física y mental. "Hago de todo, sobre todo máquinas, pesas y corro. Antes corría 10 kilómetros diarios. Correr es un deporte perfecto porque no necesitas nada, solo sacar tiempo, ponerte las zapatillas y ser disciplinada", sentencia,

Su constancia con el deporte es tal que incluso cuando le toca viajar y dormir fuera de casa intenta mantener sus entrenamientos. Y cuando la agenda aprieta, opta por sesiones cortas de alta intensidad (HIIT), una fórmula eficaz para conservar la forma física y la energía que exige su intenso ritmo diario.

Un hábito que le viene de lejos

Como todo en la vida, integrar un hábito en nuestra rutina no es una cosa que suceda de la noche a la mañana. Se necesita algo de tiempo para integrarlo y convertirlo en parte indispensable de nuestro día a día. Sin embargo, a Ayuso este gusto por madrugar y aprovechar las primeras horas del día le viene de lejos, concretamente de su época de estudiante, de la que recuerda que siempre prefería las mañanas ya que es el momento en el que más fresca se sentía y mejor comprendía los conceptos. "Me levanto fresquita, debe ser de mi etapa estudiantil".