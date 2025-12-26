El Gobierno de Ayuso defiende que ha justificado los fondos contra la violencia machista: "Sánchez vuelve a poner en riesgo a las mujeres"

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha asegurado que sí han justificado los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2024 y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "usar" a las personas vulnerables.

Así lo ha manifestado este viernes a través de sus redes sociales después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, haya avisado de que Madrid podría perder 17 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2025 por no justificar fondos del año pasado.

"Sánchez vuelve a poner en riesgo a las mujeres víctimas de violencia. Madrid siempre ha justificado la financiación del Pacto de Estado de la misma forma. Quiere dañar a Madrid y lo hace, una vez más, usando a los vulnerables. Su gobierno no tiene dignidad. Su bajeza moral no se cura ni en Navidad", ha expresado Dávila.

Según ha trasladado la ministra, la región "no justifica" los recursos del Pacto de Estado de 2024, por lo que ha mostrado su "preocupación" por la Comunidad de Madrid, a la que ha acusado de "incumplir y desobedecer sistemáticamente la ley".

A su juicio, esa "desobediencia sistemática y prolongada" supone "una traición a la voluntad popular" expresada en las normas vigentes y, además, "una traición a las mujeres madrileñas", que "pasan a ser mujeres de segunda o tercera" por quedar sin acceso a determinadas políticas de igualdad.

"Por lo tanto, muy preocupadas por la situación de Madrid. Creo que hay que decirle claramente a Ayuso que está traicionando la voluntad popular, que está traicionando a las mujeres y a la sociedad madrileña", ha subrayado la ministra dirigiéndose a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.