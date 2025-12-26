CSIF alerta de una agresión a cuatro funcionarios en la cárcel de Valdemoro

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes públicamente un incidente con un interno que ha agredido a "cuatro funcionarios" en el departamento de Ingresos del Centro Penitenciario Madrid III de Valdemoro.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 9.40 horas, coincidiendo con la bajada al patio, cuando el interno en "un evidente estado de agresividad, violencia y nerviosismo, comenzó a proferir amenazas e insultos desde el interior de la celda a las dos funcionarias de servicio, manifestando de forma reiterada que no quería bajar", ha señalado CSIF en un comunicado.

Según ha desgranado el sindicato, "de manera repentina, el interno inició una actitud violenta, lanzando puñetazos y manotazos contra las funcionarias", que esquivaron "gran parte de los golpes".

"Durante el forcejeo una de ellas resultó alcanzada en el cuello y la otra con diversos golpes por el cuerpo", ha relatado CSIF, que ha indicado que ante la situación, acudió en auxilio otro funcionario, que fue "igualmente agredido, recibiendo un puñetazo en la zona del ojo y la nariz, provocando la caída de sus gafas al suelo y la rotura de uno de los cristales".

Finalmente, el interno fue reducido por los tres funcionarios, aunque continuó ofreciendo "una fuerte resistencia durante su traslado, ocasionando lesiones en un dedo a un cuarto funcionario". Tras los hechos, el interno fue conducido al Departamento de Aislamiento, ha proseguido el comunicado.

CSIF prisiones Valdemoro ha subrayado que en el momento del incidente el centro penitenciario se encontraba sin médico en el turno de mañana, "una situación absolutamente inadmisible". Por eso los cuatro funcionarios agredidos "no pudieron ser atendidos ni evaluadas sus lesiones hasta el turno de tarde, cuando sí está prevista la presencia de un facultativo".

Piden ser reconocidos como agentes de la autoridad

Esta situación pone de manifiesto, una vez más, "el abandono institucional, la falta de previsión, y el grave riesgo al que se expone diariamente al personal penitenciario, que no solo sufre agresiones, sino que además carece de atención médica inmediata tras sufrirlas", ha señalado CSIF

En este sentido, el sindicato exige "el reconocimiento del personal penitenciario como Agentes de la Autoridad, con la correspondiente protección juridica ante agresiones, y actualización y mejora de los medios coercitivos, adaptándolos a la realidad actual de los centros penitenciarios".

Asimismo, "un aumento urgente de la plantilla, cubriendo el 100% de las vacantes y adecuando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a las necesidades reales del centro".

También, "formación continua, especializada y adecuada, especialmente en la gestión de internos violentos; cobertura sanitaria permanente, garantizando la presencia de personal médico en todos los turnos, para proteger la salud y la seguridad tanto del personal penitenciario como de los internos".

"Desde CSIF reiteramos que no vamos a normalizar las agresiones, ni la falta de medios humanos y materiales, ni la ausencia de atención sanitaria, y exigimos a la Administración medidas inmediatas y eficaces antes de que tengamos que lamentar consecuencias aún más graves", ha finalizado.