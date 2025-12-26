Las 6 canciones que tienes que escuchar antes de que acabe 2025

No hay palabras que puedan describir lo que hace Amaia. Siempre va por delante del resto, haciendo las canciones que siente en cada momento. Es tan auténtica que, aún cuando se introduce en la tradición gallega, como en Aralar, todo suena a ella. Tiene la capacidad de parar el tiempo cuando canta y, claro, entre tanta tendencia, tanto sucedáneo, su música es un golpe de aire fresco. Jamás defrauda. Un acierto cuando se trata de afrontar nuevos propósitos. Como los suyos.