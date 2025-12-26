LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar antes de que acabe 2025
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
‘Aralar’, de Amaia
No hay palabras que puedan describir lo que hace Amaia. Siempre va por delante del resto, haciendo las canciones que siente en cada momento. Es tan auténtica que, aún cuando se introduce en la tradición gallega, como en Aralar, todo suena a ella. Tiene la capacidad de parar el tiempo cuando canta y, claro, entre tanta tendencia, tanto sucedáneo, su música es un golpe de aire fresco. Jamás defrauda. Un acierto cuando se trata de afrontar nuevos propósitos. Como los suyos.
'Acuérdate de mí', de Marilia Monzón
Es una de las voces más interesantes del pop patrio. La forma que Marilia Monzón tiene de mezclar géneros, sin prejuicios, desde el amor profundo, la vuelve altamente adictiva: Acuérdate de mí, una exquisita cumbia guiada por su voz, volcánica y almibarada a partes iguales, adelanta el álbum que ha preparado entre España y México. Como siga su estela, con su sello canario bien estampado, tan delicioso, al son de Valeria Castro, estaremos ante uno de los proyectos del 2026.
‘Vida nueva’, de pablopablo
De ácido y mariposas ha cimentado pablopablo su álbum debut: hace tres años, presentó un puñado de temas que, si bien le dieron a conocer, sorprendiendo incluso, poca justicia le hacían en comparación con su última estocada. Vida nueva es el mejor corte de Canciones en Mi, uno de los álbumes cumbre de 2025. Pese a su juventud, está curtido al compás de la música. Jorge Drexler y Ana Laan, sus progenitores, ojo, así lo quisieron desde que llegó al mundo.
