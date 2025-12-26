Alcalá de Henares refuerza su servicio de limpieza ante la caída de la hoja

El servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Alcalá de Henares está realizando un esfuerzo especial para mantener las calles limpias y seguras con la caída de la hoja, desde el mes de octubre y hasta final de año. Sin duda, una de las épocas más complicadas del año para este servicio.

La acumulación diaria de hojas en la vía pública provoca suciedad, atascos y riesgo de resbalones, por lo que ha sido necesario reforzar el trabajo de limpieza de manera constante. De esta forma, a diario se realizan 15 barridos mixtos en las calles, garantizando así un servicio continuo durante toda la época de caída de la hoja.

El barrido de la caída de la hoja en Alcalá de Henares. / VALORIZA

Adicionalmente, en los días en los que el frío es más intenso y existe riesgo de heladas, el dispositivo de limpieza se amplía hasta los 18 barridos mixtos diarios en distintos turnos por toda la ciudad.

La planificación del servicio se organiza de modo que todo el municipio quede atendido, haciendo hincapié en aquellas calles y avenidas con mayor número de árboles, donde la caída de hoja es mucho más abundante. Esto ocurre especialmente en vías principales como la Avenida de la Alcarria, Ronda Fiscal, Vía Complutense o Paseo Pastrana. Estas zonas requieren actuaciones más frecuentes y continuadas.

Una calle de Alcalá de henares tras la limpieza. / VALORIZA

A esta planificación diaria se une la atención a todas las solicitudes que llegan derivadas de Cuida Alcalá, de modo que se actúa de forma diligente en aquellas zonas donde se detectan incidencias concretas, ya sea por acumulación de hojas o cualquier otro problema puntual.

Todo este esfuerzo está siendo posible gracias al compromiso y la profesionalidad de la plantilla del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, que durante estos meses afronta jornadas exigentes con condiciones meteorológicas complicadas para que la ciudad se mantenga en las mejores condiciones posibles.