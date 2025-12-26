MADRID
Las 14 cámaras del parque de Pradolongo de Usera, dotadas con IA, ya están en funcionamiento para reforzar la seguridad
Actualmente, la Policía Municipal de Madrid opera ya con un total de 404 cámaras
EP
Las 14 cámaras del parque de Pradolongo, situadas en el distrito de Usera y dotadas con inteligencia artificial (IA), ya están en funcionamiento para reforzar la seguridad de la zona, ha anunciado este viernes la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz.
Desde el Centro de mayores Príncipe de Asturias, la también portavoz del Gobierno municipal ha recordado que el objetivo es que ayuden en la disuasión a la hora de que se puedan cometer hechos delictivos y en su esclarecimiento.
"Van a ser visitadas en próximas fechas por el equipo de Gobierno y también por los mandos de Policía Municipal para darlas a conocer también entre los vecinos del distrito y de toda la zona. Ya están operando perfectamente, tal y como nos comprometimos, y están siendo visibilizadas", ha detallado.
Actualmente, la Policía Municipal de Madrid opera ya con un total de 404 cámaras. La inversión en estos sistemas de videovigilancia es una de las apuestas que, en materia de seguridad, ha realizado el alcalde José Luis Martínez-Almeida desde su llegada al Palacio de Cibeles.
En este mandato ya se ha instalado también videovigilancia en las plazas del Dos de Mayo (distrito de Centro, 16 cámaras) y Elíptica (Carabanchel/Usera, 15 cámaras), así como nuevas cámaras en la Puerta del Sol (Centro, cuatro cámaras más) y los nuevos sistemas en las calles de Cullera (Latina, con 18 cámaras) y el parque El Calero (Ciudad Lineal, con cinco cámaras).
Las de Pradolongo están dotadas con IA para ayudar al operador en las búsquedas, un sistema que se está implementando en los nuevos sistemas que se instalan, contando ya con esta tecnología 106 cámaras operadas por Policía Municipal (más de un 27% del total).
"No se trata de extender de manera masiva un número de cámaras en toda la ciudad, pero sí en puntos concretos donde sean técnicamente viables y que desde el punto de vista policial sean útiles. Seguiremos atendiendo a esas demandas", ha subrayado la vicealcaldesa.
