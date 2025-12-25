¿Cuándo y cómo ver el 'videomapping' navideño de Sol? Guía completa de la Fábrica de los Deseos

Las Navidades avanzan en Madrid y, desde el 28 de noviembre, la Real Casa de Correos se ha convertido en uno de los escenarios imprescindibles de la ciudad gracias a la Fábrica de los Deseos, un videomapping que envuelve la fachada de la Puerta del Sol en luz, música e imaginería festiva. El espectáculo, que ya reúne cada tarde a cientos de visitantes, podrá disfrutarse de forma gratuita hasta el 6 de enero y se consolida como uno de los grandes atractivos culturales de estas fiestas.

Un viaje visual por la tradición y la fantasía

El videomapping cubre por completo la histórica fachada con proyecciones creadas específicamente para esta edición. A través de una mezcla de luz, color y efectos tridimensionales —sostenidos por tres torres técnicas—, la Real Casa de Correos se despliega como un calendario de Adviento monumental cuyos casilleros revelan escenas navideñas cargadas de fantasía: adornos que se animan, dulces tradicionales que cobran vida, juguetes clásicos que despiertan y engranajes que parecen fabricar deseos ante los ojos del público.

'Videomapping' madrileño en la Casa de Correos / COMUNIDAD DE MADRID

La propuesta incorpora además una mirada cultural a la región al integrar en su narrativa los cinco enclaves Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad de Madrid, que aparecen envueltos en ambientaciones festivas. Cada pase concluye con un lanzamiento simbólico de deseos —salud, paz, esperanza o alegría— que subraya el espíritu de estas fechas.

Horarios actualizados y recomendaciones

El espectáculo puede verse todos los días a partir de las 18.00 horas. De lunes a jueves los pases, que se repiten cada 30 minutos, finalizan a las 23.00. Los viernes, fines de semana y festivos se prolongan hasta las 00.00. Además, desde el 19 de diciembre y hasta el final de la Navidad, todas las proyecciones concluirán a medianoche.

El acceso es libre y no requiere reserva, aunque se recomienda llegar con tiempo, especialmente en estas semanas previas a Nochebuena, cuando la afluencia aumenta de forma notable.