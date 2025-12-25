Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MÚSICA EN LA CAPITAL

Rosalía, Bad Bunny, The Weeknd, El Último de la Fila o Agorazein con C. Tangana, conciertos de 2026 en Madrid

Archivo - La cantante Rosalía, actúa durante la gala de entrega de los Latin Grammy 2023, en el Palacio de Congresos de Sevilla, a 16 de noviembre de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). Sevilla acoge hoy la 24ª edición de los Grammy Latinos, galardones

Archivo - La cantante Rosalía, actúa durante la gala de entrega de los Latin Grammy 2023, en el Palacio de Congresos de Sevilla, a 16 de noviembre de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). Sevilla acoge hoy la 24ª edición de los Grammy Latinos, galardones / María José López - Europa Press - Archivo

Javier Niño González

Madrid

Rosalía, Bad Bunny, The Weeknd, El Último de la Fila o el regreso de Agorazein con C. Tangana son algunos de los conciertos que tendrán lugar este 2026 en Madrid.

Tanto Rosalía como Bad Bunny serán protagonistas el próximo año con cuatro y diez conciertos, respectivamente, para los que las entradas están ya agotadass. La catalana llega al Movistar Arena con su LUX Tour el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril. Por su parte, el puertorriqueño actuará en el estadio del Atlético de madrid los días 30 y 31 de mayo, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio

En cuanto al panorama nacional en grandes recintos, será el Estadio Riyadh Air Metropolitano quien reciba a El Último de la Fila, Rels B y Alejandro Sanz -el Santiago Bernabéu sigue sin posibilidad de albergar eventos musicales-.

En arenas actuará Rosalía, La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia como vocalista, Aitana, el regreso de Agorazein con la vuelta a los escenarios de C. Tangana desde 2023, o Amaral.

También será el año para ver en directo a Judeline, Guitarricadelafuente, Sanguijuelas del Guadiana, Linkin Park, Eric Clapton, Valeria Castro, Milo J, Nathy Peluso, Juanes, Viva Suecia, Louis Tomlinson, 5 Seconds of Summer, Eros Ramazzotti, Pablo Alborán, Conan grey, Rigoberta Bandini, Alejandro Sanz, Rels B, The Weeknd, Tokio Hotel o Evanescense.

LOS FESTIVALES RECIBIRÁN A KATY PERRY O Foo Fighters

Como ya es habitual, grandes artistas actuarán en España en festivales como el Mad Cool, Río Babel o Noches del Botánico.

En Madrid y en el los meses de verano actuarán Katy Perry, The Offspring, Amaia -en su único concierto en la capital- o Bomba Estéreo en el Festival Río Babel, mientras que Noches del Botánico será el escenario -a la espera de más confirmaciones- de Rigoberta Bandini, Ethel Cain, Ginebras, Lía Kali o Zaz.

En su décimo aniversario, el Mad Cool estará encabezado por Foo FightersFlorence + The MachineTwenty One PilotsLorde y Nick Cave & The Bad Seeds, junto a nombres destacados como The Black CrowesMobyPulpThe War On DrugsWolf AlicePixiesHalsey o la artista surcoreana Jennie, miembro de Blackpink, que acaba de estrenar su debut en solitario.

La cartelera apunta a otro año histórico para la música en directo, con una agenda diversa, transversal y repartida por los grandes recintos de la capital.

